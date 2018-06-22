|Джонни Депп заявил о желании переснять "Титаник" в своей ванной
|22.06.2018 16:45
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Знаменитый голливудский актер Джонни Депп признался, что хотел бы переснять фильм "Титаник" 1997 года Джеймса Кэмерона, сделав это в собственной ванной комнате. Об этом он заявил в интервью изданию Rolling Stone.
"Было бы круто, но Голливуд больше не рискует", - пошутил актер, который вряд ли смог бы позволить себе такой проект.
В настоящее время он судится со своим бывшим бизнес-менеджером и его братом в связи с нарушением условий контракта. Кроме того, в средствах массовой информации часто сообщают, что Депп тратит больше, чем зарабатывает.
Как сообщал svodka.net ранее, в сети появились свежие снимки знаменитого американского актера Джонни Деппа, на которых он запечатлен исхудавшим и болезненным.
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