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Роналду в Москве поужинал за $170
22.06.2018 16:53
Португальский футболист Роналду пришел в ресторан под охраной. Роналду ел морепродукты, мясо и пил вино Фото: EPA Подробности ужина футболиста узнало издание "Московский комсомолец".Роналду прибыл в заведение под охраной и ужинал с португальским дипломатом. Они заказали сашими, креветки темпура, севиче из желтохвостика, тунца и говяжью вырезку, пили вино.Ужин Роналду, по подсчетам "МК", обошелся в 11 тыс 70 руб (более $170), без учета стоимости вина.Во втором туре группы В на чемпионате мира по футболу в РФ сборная Португалии со счетом 1:0 обыграла сборную Марокко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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