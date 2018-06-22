Португальский футболист Роналду пришел в ресторан под охраной.
Роналду ел морепродукты, мясо и пил вино Фото: EPA Подробности
ужина футболиста узнало издание "Московский комсомолец".Роналду
прибыл в заведение под охраной и ужинал с португальским дипломатом.
Они заказали сашими, креветки темпура, севиче из желтохвостика,
тунца и говяжью вырезку, пили вино.Ужин Роналду, по подсчетам "МК",
обошелся в 11 тыс 70 руб (более $170), без учета стоимости вина.Во
втором туре группы В на чемпионате мира по футболу в РФ сборная
Португалии со счетом 1:0 обыграла сборную Марокко.
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