|США поддерживают курс реформ Украины
|22.06.2018 16:54
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Соединенные Штаты Америки придают высокое значение программам поддержки Украины и разделяют курс и ориентиры реформ, которые проводит украинское правительство. Об этом сказал заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпас во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает
"Мы имеем высокий уровень взаимного диалога, уже провели содержательные переговоры в Министерстве финансов и у нас большие надежды на переговоры с вами. Мы поддерживаем ваше правительство на пути экономических реформ", - сказал Дэвид Малпас.
Во время разговора стороны затронули широкий спектр вопросов
двустороннего взаимодействия и обсудили ход сотрудничества с
международными финансовыми организациями, прежде только МВФ.