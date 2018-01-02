В Луганской области погиб украинский воин, подорвавшись на взрывном устройстве

Украинский военнослужащий подорвался на взрывном устройстве в районе населенного пункта Новотошковское Луганской области, сообщил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифиге в Киеве во вторник

"В районе населенного пункта Новотошковское один военнослужащий Вооруженных сил Украины подорвался на взрывном устройстве, в результате чего получил множественные ранения не совместимые с жизнью", - рассказал А.Мотузяник во вторник.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил о пяти обстрелах.