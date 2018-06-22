Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется на то, что Высший антикоррупционный суд заработает в Украине до конца этого года. Парубий передал закон на подпись президенту Фото: rada.gov.ua "Только что подписал Закон Украины №8497 "Об образовании Высшего Антикоррупционного суда". Этим законом мы дали старт формированию Антикоррупционного суда, и я верю, что еще до конца этого года он заработает. Передаю закон на подпись президенту Порошенко", – говорится в сообщении. Щойно підписав Закон України #8497 "Про утворення Вищого Антикорупційного суду". Цим законом ми дали старт формування Антикорупційного суду і я вірю, що ще до кінця цього року він запрацює. Передаю закон на підпис Президенту @poroshenko pic.twitter.com/9foBY1Sxg9 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 22 июня 2018 г. 7 июня Рада приняла законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" во втором чтении. 11 июня президент Украины Петр Порошенко подписал законодательный акт.13 июня документ опубликовало издание Верховной Рады "Голос України". 14 июня закон вступил в силу. В документе указано, что Высший антикоррупционный суд в Украине должны создать в течение 12 месяцев.14 июня президент подал в Высший совет правосудия законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, ВСП одобрил его 18 июня.21 июня Рада приняла законопроект №8497 о создании Высшего антикоррупционного суда. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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