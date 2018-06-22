В четверг, 21 июня, в поселке Боровая Харьковской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили обезглавленное тело старушки 1930 года рождения, пишет NewsRoom .

По полученнм данным, пожилую женщину нашли в частном доме. На место происшествия выезжали руководители местного районного отделения полиции, следователи, эксперты-криминалисты и сотрудники прокуратуры. Правоохранители нашли два топора со следами вещества бурого цвета, молоток, а также следы ударов острым предметом на линолеуме. Тело погибшей направили в морг. По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство"). Также была задержана подозреваемая.

Стоит отметить, что по мнению силовиков, убийство могла совершить дочь жертвы - женщина 1969 года рождения, страдающая психическими расстройства. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Как сообщал svodka.net, в среду, 20 июня, в центре Киева обнаружили тело мужчины .

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