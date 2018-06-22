Руководство Симферопольского СИЗО, где содержится украинский активист Владимир Балух, приняло решение перевести его в общую камеру, после чего тот объявил сухую голодовку, заявил архиерей Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент. Балух голодает уже 96-й день Фото: Заир Смедля / Facebook "Общался с Балухом. Володя сообщил, что руководство Симферопольского СИЗО приняло решение выселить Володю из одиночной камеры и перевести его в общую камеру, так как они считают, что Володя прекратил голодовку. Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку", – сообщил Климент, который является общественным защитником Балуха.Сегодня адвокат заключенного Ольга Динзе рассказала, что состояние здоровья Балуха ухудшилось.Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. 16 января 2018 года "суд" в оккупированном Крыму приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Адвокаты и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.В августе 2017 года против Балуха открыли уголовное дело по заявлению начальника изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждает, что украинец его избил. Адвокаты Балуха настаивают, что начальник ИВС спровоцировал украинца. 12 апреля Ткаченко дал показания в качестве "потерпевшего".В знак протеста против судебного приговора Балух голодает с 19 марта 2018 года. 15 июня в МИД Украины сообщили, что состояние Балуха критическое.Адвокат политзаключенного Ольга Динзе заявила 16 июня, что он ежедневно подвергается всяческим унижениям со стороны администрации СИЗО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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