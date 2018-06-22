Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова предложила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой вместе посетить украинского режиссера Олега Сенцова и редактора издания "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом Денисова сообщила в Facebook, передает "Завершилась очередная встреча с Уполномоченным РФ Татьяной Москальковой. Встреча была непростая ... Татьяна Москалькова предложила вместе с ней посетить Кирилла Вышинского в Херсонском СИЗО, а потом Олега Сенцова в Лабытнанги. Поскольку Олег голодает уже 40-й день, я предложила сначала посетить его", - сообщила Денисова.



Напомним, в Европейский суд по правам человека поступило обращение в интересах украинского политзаключенного Олега Сенцова, удерживаемого в России, которое направило Министерство юстиции Украины.



Как сообщал в Кремле не подтвердили просьбу о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова от генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда.



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