|Омбудсмены РФ и Украины могут вместе посетить Сенцова и Вышинского
|22.06.2018 17:09
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Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова предложила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой вместе посетить украинского режиссера Олега Сенцова и редактора издания "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом Денисова сообщила в Facebook, передает
"Завершилась очередная встреча с Уполномоченным РФ Татьяной
Москальковой. Встреча была непростая ... Татьяна Москалькова
предложила вместе с ней посетить Кирилла Вышинского в Херсонском
СИЗО, а потом Олега Сенцова в Лабытнанги. Поскольку Олег голодает
уже 40-й день, я предложила сначала посетить его", - сообщила
Денисова.