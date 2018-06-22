Украинский политзаключенный Олег Сенцов опроверг заявление российского омбудсмена Татьяны Москальковой о "лечебном голодании" и наборе веса. Об этом заявил его адвокат Дмитрий Динзе, передает со ссылкой на .

В частности, адвокат предположил, что омбудсмена мог дезинформировать уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак. По словам Динзе, чиновник сфотографировал Сенцова, однако отказался передать фото украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, когда ее не пустили в колонию.

"Каждый день Сенцов пьет по 3,5 литра воды, ему капают капельницу с большим количеством глюкозы, аминокислот и питательных витаминных веществ. Никакую голодовку он не прекращал", - добавил Динзе.

Кроме того, по данным медиков, кризисная ситуация со здоровьем Сенцова может наступить в ближайшее время. Также политзаключенный отказался прекратить голодовку, на чем настаивал ЕСПЧ.

Напомним, ранее сообщалось, что надеется на решение ЕСПЧ по заявлению в отношении Сенцова уже сегодня.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира