Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал компанию “Киевский БКК” на почти 330 тысяч гривен за использование упаковки, похожей по оформлению на упаковку дочернего предприятия “Кондитерская корпорация Roshen”. Об этом сообщает пресс-служба комитета, передает .

“Оштрафовано ООО “Киевский БКК” (г. Киев) на 326 052 грн. за совершение нарушения, предусмотренного статьей 4 Закона Украины “О защите от недобросовестной конкуренции” через использования указанным обществом в хозяйственной деятельности оформления упаковки, похожей на оформление упаковки производства дочернего предприятия “Кондитерская корпорация Roshen”, — говорится в сообщении.

Так, компания оштрафована за нарушение закона “О защите от недобросовестной конкуренции”. В сообщении не уточняется, о какой именно упаковке идет речь.

Ранее АМКУ оштрафовал 16 трейдеров автогаза за ценовой сговор в конце августа 2017 года. Общая сумма штрафа составила 41 миллион гривен.

Как сообщал , Roshen не смог в суде ЕС отстоять перед компанией с РФ право на карамельку.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира