Во вторник, 2 января, активисты вышли под здание Главного управления Национальной полиции в Киевской области с требованием найти и наказать убийц правозащитницы Ирины Ноздровской.

Люди призывают правоохранителей привлечь все силы к поиску убийцы Ноздровской и требуют предоставить охрану дочери Ирины Анастасии, которой часто угрожали.

Стоит отметить, что протестующие держат плакаты с лозунгами и скандируют "Ганьба", "Отставка" и прочее.

К активистам вышел руководитель областной полиции Дмитрий Ценов и предложил создать инициативную группу из участников акции, а также пригласил их пройти в здание для координации действий.

"Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Отработано 20 камер, которые были на пути Ирины от работы до дома. Сформирована группа, которая проводит следственные действия", - сообщили в правоохранительных органах.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, по делу об убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской следствие допросило приблизительно 50 человек , но результатов вскрытия до сих пор нет.

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