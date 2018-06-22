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В НАБУ подозревают, что Вилкул жил в доме тещи, который не указал в декларации
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22.06.2018 17:17
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Нардеп от Оппозиционного блока Александр Вилкул в 2015–2016 годах
пользовался домом своей тещи Марии Кондратюк в Козине, но не
отразил этот факт в свей электронной декларации, полагают детективы
НАБУ. Начато досудебное расследование. По данным НАБУ, Вилкул жил у
бывшей тещи под Киевом, хотя и арендовал в это время номер в
столичной гостинице Фото: Олександр Вілкул / Facebook Соглансо
документам, уголовное производство зарегистрировано 19
января.Детективы НАБУ полагают, что Вилкул в течение
2015–2016 годов пользовался домом и земельными участками в поселке
Козине Киевской области, однако не отразил их в декларациях.Речь
идет о доме на 378,7 м² и двух земельных участках площадью 0,34 га
и 0,15 га, зарегистрированных на бывшую тещу парламентария Марию
Кондратюк.Эта недвижимость была приобретена ею в декабре 2006 года
и вскоре передана в ипотеку "Альфа-Банка", выяснил "Судовий
репортер". Кондратюк не зарегистрирована в Козине.Вилкул за
2015–2016 годы декларировал собственное недвижимое имущество в
Днепре и Кривом Роге. В качестве места проживания в Киеве он
указывал номер в отеле "Национальный".Суд 11 июня предоставил
детективам НАБУ доступ к документам "Альфа-Банка" – ипотечному
договору с приложениями, дополнениями, дополнительными договорами и
т.д.В пресс-службе НАБУ подтвердили агентству
"Интерфакс-Украина", что идет досудебное расследование в отношении
Вилкула."Внесение сведений в Единый список досудебных расследований
никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или
иного лица действительно имели место неправомерные действия. С
целью установления объективных фактов и сбора доказательств и
проводится досудебное расследование", – отметили в НАБУ.25 мая
генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил председателю
Верховной Рады Андрею Парубию представление о даче согласия на
привлечение Вилкула к уголовной ответственности. Депутата
подозревают в махинациях с землей в период, когда он возглавлял
Днепропетровскую облгосадмнистрацию.21 июня документы о снятии с
Вилкула неприкосновенности были возвращены в ГПУ без рассмотрения.
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