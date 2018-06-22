Нардеп от Оппозиционного блока Александр Вилкул в 2015–2016 годах пользовался домом своей тещи Марии Кондратюк в Козине, но не отразил этот факт в свей электронной декларации, полагают детективы НАБУ. Начато досудебное расследование. По данным НАБУ, Вилкул жил у бывшей тещи под Киевом, хотя и арендовал в это время номер в столичной гостинице Фото: Олександр Вілкул / Facebook Соглансо документам, уголовное производство зарегистрировано 19 января.Детективы НАБУ полагают, что Вилкул в течение 2015–2016 годов пользовался домом и земельными участками в поселке Козине Киевской области, однако не отразил их в декларациях.Речь идет о доме на 378,7 м² и двух земельных участках площадью 0,34 га и 0,15 га, зарегистрированных на бывшую тещу парламентария Марию Кондратюк.Эта недвижимость была приобретена ею в декабре 2006 года и вскоре передана в ипотеку "Альфа-Банка", выяснил "Судовий репортер". Кондратюк не зарегистрирована в Козине.Вилкул за 2015–2016 годы декларировал собственное недвижимое имущество в Днепре и Кривом Роге. В качестве места проживания в Киеве он указывал номер в отеле "Национальный".Суд 11 июня предоставил детективам НАБУ доступ к документам "Альфа-Банка" – ипотечному договору с приложениями, дополнениями, дополнительными договорами и т.д.В пресс-службе НАБУ подтвердили агентству "Интерфакс-Украина", что идет досудебное расследование в отношении Вилкула."Внесение сведений в Единый список досудебных расследований никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия. С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и проводится досудебное расследование", – отметили в НАБУ.25 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил председателю Верховной Рады Андрею Парубию представление о даче согласия на привлечение Вилкула к уголовной ответственности. Депутата подозревают в махинациях с землей в период, когда он возглавлял Днепропетровскую облгосадмнистрацию.21 июня документы о снятии с Вилкула неприкосновенности были возвращены в ГПУ без рассмотрения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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