Заключенный в симферопольском СИЗО украинец Владимир Балух сильно похудел, но голодовку прекращать не намерен, сообщила его адвокат Ольга Динзе. Сегодня Балух пришел на заседание "суда" в вышиванке Фото: Zair Smedlya / Facebook Она подчеркнула, что Балух не намерен прекращать свой протест."Владимир продолжает свою голодовку в том же формате. Состояние его здоровья не улучшается. Сегодня мы с ним встретимся в ИВС, и он расскажет о дальнейших своих действиях в плане голодовки", – сказала Динзе.Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. 16 января 2018 года "суд" в оккупированном Крыму приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Адвокаты и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.В августе 2017 года против Балуха открыли уголовное дело по заявлению начальника изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждает, что украинец его избил. Адвокаты Балуха настаивают, что начальник ИВС спровоцировал украинца. 12 апреля Ткаченко дал показания в качестве "потерпевшего".В знак протеста против судебного приговора Балух голодает с 19 марта 2018 года. 15 июня в МИД Украины сообщили, что состояние Балуха критическое.Динзе заявляла 16 июня, что он ежедневно подвергается всяческим унижениям со стороны администрации СИЗО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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