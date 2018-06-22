|Балух переходит на сухую голодовку
|22.06.2018 17:23
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Украинский арестант Владимир Балух, который находится в СИЗО в аннексированном Крыму, решил перейти на сухую голодовку. Об этом сообщил общественный защитник украинца архиерей Климент, пишет 15 минут.
По словам Балуха, руководство Симферопольского СИЗО приняло решение выселить его из одиночной камеры и перевести в общую.
"Они считают, что Володя прекратил голодовку. Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку", - сообщил общественный защитник.
Как сообщал svodka.net ранее, в пятницу, 15 июня, в ходе судебного заседания в аннексированном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху стало плохо.
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