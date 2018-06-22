Украинский арестант Владимир Балух, который находится в СИЗО в аннексированном Крыму, решил перейти на сухую голодовку. Об этом сообщил общественный защитник украинца архиерей Климент, пишет 15 минут .

По словам Балуха, руководство Симферопольского СИЗО приняло решение выселить его из одиночной камеры и перевести в общую.

"Они считают, что Володя прекратил голодовку. Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку", - сообщил общественный защитник.

Как сообщал svodka.net ранее, в пятницу, 15 июня, в ходе судебного заседания в аннексированном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху стало плохо .

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