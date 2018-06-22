|Украинская певица взбудоражила сети постельным фото
|22.06.2018 17:25
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Солистка популярного украинского дуэта "НеАнгелы" и мама двоих детей Слава Каминская, которая оголила грудь на отдыхе, снова порадовала поклонников откровенным фото, пишет со ссылкой на .
Артистка опубликовала в личном микроблоге горячий снимок, сделанный в одном из отелей Нью-Йорка.
На фото Слава позирует полностью обнаженной стоя на кровати.
Поклонники певицы восхищаются ее красивым телом.
ksenia_znovenko Мама должна быть красива! Что и делает Слава! Так держать! Респект таким!
anyapanina87 Вау....Секси.....
rinka_cherkesova Мама огонь
vladlenakrinitskaia Бомбезная
mylobest5 Компромитирующе!!)))
afeliay28 Чертовка!!!!Просто нет слов!!!шикарная,восхитительная,необыкновенная!!!
oksanayatsun_makeup Идеальная просто!
denzerden Фотка просто огненная. Прям начало шикарного бдсм действа)