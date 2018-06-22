Солистка популярного украинского дуэта "НеАнгелы" и мама двоих детей Слава Каминская, которая оголила грудь на отдыхе, снова порадовала поклонников откровенным фото, пишет со ссылкой на .

Артистка опубликовала в личном микроблоге горячий снимок, сделанный в одном из отелей Нью-Йорка.

На фото Слава позирует полностью обнаженной стоя на кровати.

Поклонники певицы восхищаются ее красивым телом.

ksenia_znovenko Мама должна быть красива! Что и делает Слава! Так держать! Респект таким!

anyapanina87 Вау....Секси.....

rinka_cherkesova Мама огонь

vladlenakrinitskaia Бомбезная

mylobest5 Компромитирующе!!)))

afeliay28 Чертовка!!!!Просто нет слов!!!шикарная,восхитительная,необыкновенная!!!

oksanayatsun_makeup Идеальная просто!

denzerden Фотка просто огненная. Прям начало шикарного бдсм действа)

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