Политик и актриса Синтия Никсон поддала критике политику Соединенных Штатов Америки в отношении детей мигрантов. Об этом сообщает The Independent .

Во время речи в церкви Никсон, которая прославилась благодаря одной из главных ролей в сериале "Секс в большом городе", а сейчас претендует на пост губернатора Нью-Йорка, обрушилась на иммиграционную и таможенную службу США. Она указала, что служба является террористической организацией, так как разлучает незаконных мигрантов с детьми на границе и помещает несовершеннолетних в приемники на территории Соединенных Штатов Америки.

Позже Никсон повторила данное утверждение, а также назвала президента страны Дональда Трампа "эгоманиакальным лидером", призвав упразднить службу.

Кроме того, актриса уточнила, что детей с родителями разлучают не только на границе, а и внутри США, где несовершеннолетние мигранты автоматически попадают под опеку государства.

Как сообщал svodka.net ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что подпишет закон , который останавливает разделение семей нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь южную границу.

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