|Звезда "Секса в большом городе" назвала террористами иммиграционную службу США
|22.06.2018 17:30
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Политик и актриса Синтия Никсон поддала критике политику Соединенных Штатов Америки в отношении детей мигрантов. Об этом сообщает The Independent.
Во время речи в церкви Никсон, которая прославилась благодаря одной из главных ролей в сериале "Секс в большом городе", а сейчас претендует на пост губернатора Нью-Йорка, обрушилась на иммиграционную и таможенную службу США. Она указала, что служба является террористической организацией, так как разлучает незаконных мигрантов с детьми на границе и помещает несовершеннолетних в приемники на территории Соединенных Штатов Америки.
Позже Никсон повторила данное утверждение, а также назвала президента страны Дональда Трампа "эгоманиакальным лидером", призвав упразднить службу.
Кроме того, актриса уточнила, что детей с родителями разлучают не только на границе, а и внутри США, где несовершеннолетние мигранты автоматически попадают под опеку государства.
Как сообщал svodka.net ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что подпишет закон, который останавливает разделение семей нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь южную границу.
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