За пределами г.Очаков в Николаевской области горела пшеница на корню площадью 4,5 га. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям области, передает

“Спасатели погасили пожар, охвативший участок 4,5 га пшеничного поля общей площадью 36 га”, — говорится в сообщении.

Так, 22 июня в 13:40 по экстренному номерому 101 поступило сообщение о пожаре пшеницы на корню на поле частного предпринимателя в Николаевском районе.

На вызов прибыли пожарные 19-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. К тушению дополнительно были привлечены отделения 2 ГПСЧ по охране Центрального района г. Николаева.

Двумя единицами техники ГСЧС, тракторами с плугом от ООО “Надбужское” и ЧП “Алфимов”, а также водовозки от ООО “Нива Весеннее” пожар локализовали в 14:40, в 15:31- ликвидировали на площади 4,5 га. Всего в тушении привлекалось 5 единиц техники и 12 сотрудников.

Напомним, 16 июня В Днепропетровской области произошел пожар на пшеничном поле. Кроме того, 14 июня в Херсонской области произошел масштабный степной пожар. Огонь охватил открытую территорию площадью 15 га.

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