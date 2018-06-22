Состояние здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, голодающего в колонии российского города Лабытнанги, является угрожающим, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова. Денисова о Сенцове: Врачи говорят, что у него уже отказывают рецепторы Фото: Людмила Денісова / Facebook "Говорила с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе. Дмитрий сегодня снова был в у Олега. Говорит, что Олег очень бледный, мало двигается, почти не встает с кровати. Врачи говорят, что у него уже отказывают рецепторы. Второй кризис (первый был на 26-й день голодовки) может произойти в любой момент. Как предполагает адвокат, с этого момента сразу начнут принудительное кормление", – написала Денисова. https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/1985057431566996 Она подчеркнула, что ситуация с голодовкой Сенцова очень опасна."Поэтому я обращаюсь к директору Федеральной службы исполнения наказаний Геннадию Корниенко с просьбой безотлагательно предоставить мне допуск на посещение Олега Сенцова!" – добавила украинский омбудсмен.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Россию. За прошедшую неделю ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15 июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к Сенцову, но ее не пустили. 21 июня омбудсмен сообщила, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.Сегодня российский омбудсмен Татьяна Москалькова предложила Денисовой вместе посетить Сенцова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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