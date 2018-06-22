Комиссия по вопросам наименований Киевской городской государственной администрации предложила мэру внести в Киевсовет предложение об увековечивании в топонимике российского политика Бориса Немцова. Возле российского посольства в Киеве проходили акции в память о Немцове Фото: ЕРА Сквер, у которого сейчас нет названия, разбит на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта."На заседании комиссии были объявлены результаты общественных слушаний. Результаты почти 50 на 50: 357 голосов "за" и 354 "против". Члены комиссии также определились: 15 – "за" и два "воздержались". "Против" не проголосовал никто. И теперь, согласно процедуре, городскому голове рекомендовано внести соответствующее представление о наименовании сквера в честь Бориса Немцова в Киевсовет. Далее решение за депутатами", – прокомментировал заместитель главы КГГА Алексей Резников.8 декабря 2017 года инициатива мэра Киева Виталия Кличко о наименовании сквера возле посольства РФ в честь Немцова была вынесена на общественное обсуждение.В честь Немцова названа площадь в районе российской дипмиссии в Вашингтоне и сквер напротив посольства России в Вильнюсе.Оппозиционного политика застрелили возле Кремля в Москве 27 февраля 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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