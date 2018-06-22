Комиссия по вопросам наименований Киевской городской
государственной администрации предложила мэру внести в Киевсовет
предложение об увековечивании в топонимике российского политика
Бориса Немцова. Возле российского посольства в Киеве проходили
акции в память о Немцове Фото: ЕРА Сквер, у которого сейчас нет
названия, разбит на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского
проспекта."На заседании комиссии были объявлены результаты
общественных слушаний. Результаты почти 50 на 50: 357 голосов "за"
и 354 "против". Члены комиссии также определились: 15 – "за" и два
"воздержались". "Против" не проголосовал никто. И теперь, согласно
процедуре, городскому голове рекомендовано внести соответствующее
представление о наименовании сквера в честь Бориса Немцова в
Киевсовет. Далее решение за депутатами", – прокомментировал
заместитель главы КГГА Алексей Резников.8 декабря 2017 года
инициатива мэра Киева Виталия Кличко о наименовании сквера возле
посольства РФ в честь Немцова была вынесена на общественное
обсуждение.В честь Немцова названа площадь в районе российской
дипмиссии в Вашингтоне и сквер напротив посольства России в
Вильнюсе.Оппозиционного политика застрелили возле Кремля в
Москве 27 февраля 2015 года.
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