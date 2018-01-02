Доставленного в полицию мужчину по делу погибшей юристки Ирины Ноздровской допросили с использованием полиграфа. Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов, передает

"Что касается парня, которого доставили в участок - его допросили с использованием полиграфа также", - рассказал Д.Ценов.

Напомним, 1 января около села Демидов Вышгородского района Киевской области был найден труп пропавшей накануне юристки Ирины Ноздровской. Обнаженное тело женщины обнаружили около полудня.

Об исчезновении Ноздровской стало известно еще 29 декабря 2017 года на следующий день после того, как она "выиграла апелляцию" в деле о ДТП, в котором погибла ее родная сестра Светлана Сапатинская - за рулем автомобиля был племянник судьи Вышгородского суда Дмитрий Россошанский.

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