Если закон, разрешающий досудебную блокировку сайтов, начнут использовать против СМИ, реакция на это будет очень жесткой, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" журналист, главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Бутусов: Наше государство слабое из-за того, что не имеет необходимых рычагов для собственной защиты Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Досудебная блокировка сайтов нужна. Нам необходим инструмент, который позволит быстро принимать решения. Люди, говорящие о наступлении на свободу слова, не замечают, что многие сайты распространяют дезинформацию об Украине и занимаются пропагандой. Также они публикуют материалы, дискредитирующие разных людей, распространяют порнографию и так далее. А бороться со свободой слова было вероятно и без этого закона: например, заблокировать провайдера или изъять сервера – вот и все. Я помню, сколько критики было, когда заблокировали "ВКонтакте" и "Одноклассники". Но у государства должны быть инструменты для влияния на информационную среду. Если же закон начнут использовать против СМИ, реакция будет очень жесткой. Просто должно быть четко прописано, как это реализовывать на практике", – подчеркнул журналист.Он отметил, что для распространения ложной информации Россия использует большое количество интернет-ресурсов."Помимо этого, в течение полугода будет создан специальный комитет Верховной Рады по контролю над спецслужбами. Создать его рекомендовали наши западные союзники. А блокировка сайтов – это элемент информационной безопасности страны. На самом деле, наше государство слабое из-за того, что не имеет необходимых рычагов для собственной защиты. Россия распространяет ложную информацию по сотням источников. И это не выдумка украинских властей, а установленный прокуратурой США факт. Москва создает тысячи фальшивых аккаунтов в соцсетях и сайтов", – резюмировал Бутусов.21 июня в Верховной Раде включили в повестку дня законопроект №6688 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере". Нардеп от Блока Петра Порошенко Ольга Червакова в Facebook отметила, что законопроект позволяет проводить внесудебную блокировку сайтов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сайтов что для это бутусов Теги: политика