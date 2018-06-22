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Бутусов: Досудебная блокировка сайтов нужна. Нам необходим инструмент, который позволит быстро принимать решения
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22.06.2018 17:35
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Если закон, разрешающий досудебную блокировку сайтов, начнут
использовать против СМИ, реакция на это будет очень жесткой, сказал
в комментарии изданию "ГОРДОН" журналист, главный редактор сайта
"Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Бутусов: Наше государство слабое из-за
того, что не имеет необходимых рычагов для собственной защиты Фото:
Ростислав Гордон / Gordonua.com "Досудебная блокировка сайтов
нужна. Нам необходим инструмент, который позволит быстро принимать
решения. Люди, говорящие о наступлении на свободу слова, не
замечают, что многие сайты распространяют дезинформацию об Украине
и занимаются пропагандой. Также они публикуют материалы,
дискредитирующие разных людей, распространяют порнографию и так
далее. А бороться со свободой слова было вероятно и без этого
закона: например, заблокировать провайдера или изъять
сервера – вот и все. Я помню, сколько критики было, когда
заблокировали "ВКонтакте" и "Одноклассники". Но у государства
должны быть инструменты для влияния на информационную среду. Если
же закон начнут использовать против СМИ, реакция будет очень
жесткой. Просто должно быть четко прописано, как это реализовывать
на практике", – подчеркнул журналист.Он отметил, что для
распространения ложной информации Россия использует большое
количество интернет-ресурсов."Помимо этого, в течение полугода
будет создан специальный комитет Верховной Рады по контролю над
спецслужбами. Создать его рекомендовали наши западные союзники. А
блокировка сайтов – это элемент информационной безопасности
страны. На самом деле, наше государство слабое из-за того, что не
имеет необходимых рычагов для собственной защиты. Россия
распространяет ложную информацию по сотням источников. И это не
выдумка украинских властей, а установленный прокуратурой США факт.
Москва создает тысячи фальшивых аккаунтов в соцсетях и сайтов", –
резюмировал Бутусов.21 июня в Верховной Раде включили в
повестку дня законопроект №6688 "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия
угрозам национальной безопасности в информационной сфере". Нардеп
от Блока Петра Порошенко Ольга Червакова в Facebook отметила, что
законопроект позволяет проводить внесудебную блокировку сайтов.
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