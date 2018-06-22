В Сети были опубликованы новые изображения будущего флагманского смартфона Galaxy Note9. Презентация гаджета должна состояться в августе текущего года. Фото появились в китайской социальной сети , пишет со ссылкой на .

Сообщается, что внешне устройство будет мало чем отличаться от своего предшественника Note8. Дигональ дисплея составит 6,3 дюйма, при этом рамки будут заметно более тонкими.

Сканер отпечатков пальцев будет располагаться на задней стеклянной панели, как и горизонтальный модуль двойной камеры.

При этом главным отличием новинки станет стилус S Pen. Также ожидается, что аккумулятор станет более емким - 4000 мАч.

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