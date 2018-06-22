Проект закона о национальной безопасности, теоретически, не плохой, однако в нем упущен ключевой момент. Такое мнение выразил народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко в эфире телеканала NEWSONE

"Этот закон о всем хорошем против только плохого. Он принципиально ничего не меняет. А вот чтобы изменило, так это если бы мы приняли необходимую поправку, которой Службу безопасности Украины лишили несвойственных функций. То есть функцию заниматься рэкетом бизнеса", - отметил парламентарий.

Он также сообщил, что поправку, которая лишает СБУ права расследовать экономические преступления, не приняли, поскольку власть президента в этом не заинтересована.

"Без этой нормы закон теоретически не плохой, там есть некий общественный контроль над СБУ, но все равно это не то, чего требует украинское общество и, в том числе НАТО. Руководитель офиса НАТО в Украине также говорит, что одно из ключевых требований - реформа спецслужбы, которую нужно лишить несвойственных функций", - подчеркнул нардеп.

Как сообщал svodka.net ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон о нацбезопасности дает новые возможности для военно-технического сотрудничества с союзниками Украины, прежде только с США.

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