Каталонская власть в пятницу заявила, что разрывает протокольные отношения с королевским двором Испании ввиду того, что король до сих пор не извинился за "покрытие насилия" во время референдума за независимость региона в прошлом году. Такое решение означает, что представители Каталонии больше не будут участвовать в мероприятиях, организованных испанским королевским двором. Об этом сообщает со ссылкой на El Mundo

Кроме того, каталонское правительство не будет приглашать представителей королевского двора на организованные каталонской властями мероприятия.

Как сообщал премьер Каталонии Ким Торра высказался за создание независимой республики, одновременно предложив переговоры новому премьеру Испании Педро Санчесу.

Ранее правоохранители Испании в Барселоне провели масштабную операцию в связи с незаконным финансированием референдума по независимости Каталонии 1 октября 2017. В рамках операции задержаны по меньшей мере 25 человек.

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