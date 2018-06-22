Представители королевской семьи Великобритании впервые после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии посетили британский город Солсбери. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Королевская пара общалась с местными жителями Фото: ЕРА Это первый визит представителей королевской семьи Великобритании с момента происшествия. Он призван поддержать знаменитый для туристов средневековый город, восстанавливающийся после отравления Скрипалей. По данным издания, нападение против российского шпиона и его дочери сильно испортила имидж города и его экономику. Так, близкие к месту происшествия заведения пострадали от падения посещения клиентов на 80%, посещение туристами города в целом снизилось на 15%. Чарльз с Камиллой заходили в местные рестораны, магазины, общались с местными жителями, которые встречали их на улицах города.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Россия эту информацию отрицает.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы. От услуг посольства РФ Скрипаль отказалась.17 мая Скрипаля в больнице допросили детективы. 18 мая стало известно, что его выписали из больницы.5 июня в Скотланд-Ярде заявили, что полиции удалось восстановить хронологию событий 4 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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