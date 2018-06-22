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Принц Чарльз с супругой Камиллой приехал в британский Солсбери
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22.06.2018 17:43
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Представители королевской семьи Великобритании впервые после
отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его
дочери Юлии посетили британский город Солсбери. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Королевская пара общалась с
местными жителями Фото: ЕРА Это первый визит представителей
королевской семьи Великобритании с момента происшествия. Он призван
поддержать знаменитый для туристов средневековый город,
восстанавливающийся после отравления Скрипалей. По данным
издания, нападение против российского шпиона и его дочери сильно
испортила имидж города и его экономику. Так, близкие к месту
происшествия заведения пострадали от падения посещения клиентов на
80%, посещение туристами города в целом снизилось на 15%.
Чарльз с Камиллой заходили в местные рестораны, магазины,
общались с местными жителями, которые встречали их на улицах
города.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери 4 марта. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". Россия эту информацию
отрицает.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в
себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.
От услуг посольства РФ Скрипаль отказалась.17
мая Скрипаля в больнице допросили детективы. 18 мая стало
известно, что его выписали из больницы.5 июня в Скотланд-Ярде
заявили, что полиции удалось восстановить хронологию событий 4
марта.
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