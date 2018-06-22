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Пока не выполнены рекомендации Венецианской комиссии, Венгрия не будет поддерживать отношения Украина-НАТ
22.06.2018 17:45
Пока не выполнены рекомендации Венецианской комиссии, Венгрия не будет поддерживать отношения Украина-НАТ
Сиярто признал, что такая договоренность была достигнута при участии американской стороны
Венгрия официально отказалась от вето на проведение отдельной встречи лидеров НАТО с участием украинского президента Петра Порошенко, но и в дальнейшем блокирует Комиссию Украина-НАТО.
Пока не выполнены рекомендации Венецианской комиссии, Венгрия не будет поддерживать отношения Украина-НАТ Фото: reuters.com

Венгрия не будет поддерживать отношения между Украиной и НАТО, пока Украинское государство не выполнит рекомендаций Венецианской комиссии по закону "Об образовании", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

"Решение венгерского правительства - однозначно. Венецианская комиссия дала рекомендации, и до тех пор, пока эти рекомендации не будут выполнены, мы не можем поддерживать отношения Украины с НАТО... В Брюсселе в июле будет проводиться заседание НАТО безопасности в Черном море, куда пригласят Украину и президента Украины. Мы не имеем ничего против, когда вашего президента пригласят на это событие", - сказал Сиярто в пятницу в Закарпатской области, отвечая на вопрос о возможности разблокирования саммита Украина-НАТО Венгрией, сообщает "Интерфакс-Украина".

Сиярто отметил, что проводил консультации по этому вопросу с госсекретарем США Майком Помпео.

"Несколько недель назад я встретился в Вашингтоне с господином Помпео, но я ему рассказал, чтобы мы не имеем ничего против, чтобы в рамках саммита состоялось заседание безопасности на черном море, на которое пригласят президента Украины", - цитирует Сиярто "Европейская правда" .

Источники в дипломатических кругах подтвердили, что Порошенко уже получил приглашение на такую ​​встречу.

Напомним, венгерское правительство не требует от Украины безусловной отказа от действующей редакции языковой нормы закона об образовании, но подчеркивает выполнении двух ключевых пунктов рекомендации Венецианской комиссии.

  • Венгрия смягчила требования к украинскому закона об образовании
  • Глава комитета СЕ: Венгры в Украине гордятся, что не знают украинского языка
  • Сийярто упрекнул Совет Европы в том, что он больше проникается беженцами, чем венграми Закарпатья

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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