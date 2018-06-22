|Пока не выполнены рекомендации Венецианской комиссии, Венгрия не будет поддерживать отношения Украина-НАТ
|22.06.2018 17:45
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Сиярто признал, что такая договоренность была достигнута при участии американской стороныВенгрия официально отказалась от вето на проведение отдельной встречи лидеров НАТО с участием украинского президента Петра Порошенко, но и в дальнейшем блокирует Комиссию Украина-НАТО.
Фото: reuters.com
Венгрия не будет поддерживать отношения между Украиной и НАТО, пока Украинское государство не выполнит рекомендаций Венецианской комиссии по закону "Об образовании", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.
"Решение венгерского правительства - однозначно. Венецианская комиссия дала рекомендации, и до тех пор, пока эти рекомендации не будут выполнены, мы не можем поддерживать отношения Украины с НАТО... В Брюсселе в июле будет проводиться заседание НАТО безопасности в Черном море, куда пригласят Украину и президента Украины. Мы не имеем ничего против, когда вашего президента пригласят на это событие", - сказал Сиярто в пятницу в Закарпатской области, отвечая на вопрос о возможности разблокирования саммита Украина-НАТО Венгрией, сообщает "Интерфакс-Украина".
Сиярто отметил, что проводил консультации по этому вопросу с госсекретарем США Майком Помпео.
"Несколько недель назад я встретился в Вашингтоне с господином Помпео, но я ему рассказал, чтобы мы не имеем ничего против, чтобы в рамках саммита состоялось заседание безопасности на черном море, на которое пригласят президента Украины", - цитирует Сиярто "Европейская правда" .
Источники в дипломатических кругах подтвердили, что Порошенко уже получил приглашение на такую встречу.
Напомним, венгерское правительство не требует от Украины безусловной отказа от действующей редакции языковой нормы закона об образовании, но подчеркивает выполнении двух ключевых пунктов рекомендации Венецианской комиссии.