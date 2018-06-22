Сиярто признал, что такая договоренность была достигнута при участии американской стороны

Венгрия не будет поддерживать отношения между Украиной и НАТО, пока Украинское государство не выполнит рекомендаций Венецианской комиссии по закону "Об образовании", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

"Решение венгерского правительства - однозначно. Венецианская комиссия дала рекомендации, и до тех пор, пока эти рекомендации не будут выполнены, мы не можем поддерживать отношения Украины с НАТО... В Брюсселе в июле будет проводиться заседание НАТО безопасности в Черном море, куда пригласят Украину и президента Украины. Мы не имеем ничего против, когда вашего президента пригласят на это событие" , - сказал Сиярто в пятницу в Закарпатской области, отвечая на вопрос о возможности разблокирования саммита Украина-НАТО Венгрией, сообщает "Интерфакс-Украин а".

Сиярто отметил, что проводил консультации по этому вопросу с госсекретарем США Майком Помпео.

"Несколько недель назад я встретился в Вашингтоне с господином Помпео, но я ему рассказал, чтобы мы не имеем ничего против, чтобы в рамках саммита состоялось заседание безопасности на черном море, на которое пригласят президента Украины" , - цитирует Сиярто "Европейская правда" .

Источники в дипломатических кругах подтвердили, что Порошенко уже получил приглашение на такую ​​встречу.