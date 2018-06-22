Сегодня на пляже в Одессе утонул 27-летний мужчина – его тело нашли в 150 метрах от берега. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя городского головы Николай Покровский, передает .

"Сегодня около 11:00 на пляже "Чкаловский" утонул 27-летний мужчина. По предварительной информации, компания из 5 человек ночью распивала на пляже алкогольные напитки и утром решила искупаться", - говорится в сообщении.

Тело погибшего спасатели нашли в 150 метрах от берега. Сейчас на месте происшествия работают полиция и следователи.

Напомним, возле Почтовой площади в Киеве водолазы ГСЧС вытащили из воды двух мужчин.

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