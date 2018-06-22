19 июня спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что украинский режиссер Олег Сенцов должен сам инициировать решение вопроса о своем помиловании. Адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе заявил, что Сенцов против того, чтобы президент РФ Владимир Путин его помиловал. Сенцов голодает с 14 мая Фото: radiosvoboda.org Адвокат подчеркнул, что Сенцов против помилования.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.19 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что достигнутые накануне договоренности с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой о синхронном посещении Сенцова и руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского не выполнены.В этот день российские деятели искусств обратились к Путину с просьбой помиловать Сенцова.Под обращением подписались 12 человек, в том числе режиссеры Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский и Алексей Учитель, журналисты Владимир Познер и Ксения Собчак, актриса Чулпан Хаматова, художник-мультипликатор Юрий Норштейн.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Сенцов должен сам инициировать решение вопроса о своем помиловании.20 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что готов подать прошение о помиловании Сенцова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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