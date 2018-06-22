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Сенцов отказался просить Путина о помиловании - адвокат
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22.06.2018 17:51
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19 июня спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что украинский
режиссер Олег Сенцов должен сам инициировать решение вопроса о
своем помиловании. Адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе заявил,
что Сенцов против того, чтобы президент РФ Владимир Путин его
помиловал. Сенцов голодает с 14 мая Фото:
radiosvoboda.org Адвокат подчеркнул, что Сенцов против
помилования.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент
Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ
Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.19 июня
уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила
Денисова заявила, что достигнутые накануне договоренности с
уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой о
синхронном посещении Сенцова и руководителя "РИА Новости Украина"
Кирилла Вышинского не выполнены.В этот день российские деятели
искусств обратились к Путину с просьбой помиловать Сенцова.Под
обращением подписались 12 человек, в том числе режиссеры Андрей
Звягинцев, Павел Лунгин, Александр Сокуров, Валерий
Тодоровский и Алексей Учитель, журналисты Владимир Познер и
Ксения Собчак, актриса Чулпан Хаматова,
художник-мультипликатор Юрий Норштейн.Спикер Кремля Дмитрий
Песков заявил, что Сенцов должен сам инициировать решение
вопроса о своем помиловании.20 июня генеральный секретарь Совета
Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что готов подать прошение
о помиловании Сенцова.
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