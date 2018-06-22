Одна из представительниц Украины на турнире WTA Premier в
Бирмингеме - Леся Цуренко, досрочно прекратила четвертьфинальный
матч, информирует со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Цуренко не смогла довести до конца свой четвертьфинальный матч в
Бирмингеме. Она уступала чешке Барборе Стрыковой - 5:7, 0:3, когда
принял решение, что не может продолжать матч.
Отметим, что украинка еще до того обращалась за медицинской
помощью, но персоналу так и не удалось привести ее к игровой
готовности.
Кроме того добавим, в четвертом круге "Ролан Гарроса-2018" Цуренко
также имела повреждения, из-за которых не завершила противостояние
с Гарбинье Мугурузою. Больше недели киевлянка проходила
восстановительные процедуры, и только потом начала
тренировки.
Как сообщал , вторая ракетка Украины по теннису Леся Цуренко
провела очередной поединок в рамках одиночного разряда турнира WTA
Premier в Бирмингеме (Великобритания).
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