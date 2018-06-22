Книгу народного депутата Александра Онищенко суд изучат в рамках дела о вмешательстве в работу экс-премьера Украины Арсения Яценюка. Следствие изучит книгу Онищенко Фото: Александр Онищенко / Facebook Ходатайство об экспертизе подал следователь Главного управления Нацполиции.Во время досудебного расследования следствие установило, что Онищенко, который в документах суда значится как "ОСОБА_2", получил намек организовать "антикомпанию против премьер-министра Украины" Яценюка (ОСОБА_4), вследствие чего рейтинг премьера упал с 30% до 1%."В апреле 2016 года ОСОБА_4 был вынужден подать в отставку. Отставка Арсения ОСОБА_4 с должности премьер-министра Украины была спланирована. Медийная антикомпания длилась 10 месяцев и каждый месяц на нее тратили $3 млн.", – говорится в документе.Суд удовлетворил ходатайство. Эксперты должны исследовать объективное содержание 8 отрывков текста.В одном из них Онищенко говорит, что президент Украины Петр Порошенко возложил на него обязательства финансировать информационную компанию по дискредитации Яценюка."Я почти год занимался черным пиаром против премьера. Качественно и профессионально. В тот период по всей стране прошла дразнящая и скандальная кампания билбордов "Беги, кролик, беги!", на телеэкранах крутили проплаченные сюжеты о коррупции и неэффективности правительства", – сообщается в тексте.В следующем отрывке текста Онищенко утверждает, что Яценюка "топили" подконтрольные президенту СМИ, депутаты и министры. А общий бюджет кампании составил $30 млн, которые шли на заказные тексты и сюжеты в СМИ, рекламную бордовую кампанию, а также на гонорар депутатам и "прочим актерам".Также экс-нардеп пишет, что в Кабмине против премьера работал подконтрольный ему министр экологии, который критиковал Яценюка "по поводу и без на публичных заседаниях Кабмина". А Порошенко якобы заверял Онищенко, что тот не даст ему полноценно работать."Назначение подконтрольного президенту, а точнее мне (по велению президента), человек на должность министра экологии вошло в пакет общих договоренностей по "раскулачиванию" ОСОБА_4 [Яценюка]", – говорится в тексте книги.Эксперты должны ответить на вопросы, содержится ли в тексте информация негативного характера в отношении Яценюка и подтверждают ли содержащиеся в тексте книги высказывания, что против Яценюка велась кампания по дискредитации.Яценюк, который сейчас является лидером партии "Народный фронт", был премьер-министром Украины с 27 февраля 2014 года по 14 апреля 2016 года. В тот день Верховная Рада отправила в отставку его самого и возглавляемое им правительство.Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая Онищенко. По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.Онищенко написал книгу "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе". В ней, в частности, он опубликовал стенограмму разговора якобы с президентом Порошенко, в ходе которого они обсуждают закрытие уголовных дел в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. В Администрации Президента Украины назвали аудиозапись фейком и отказались ее комментировать.В этой же книге Онищенко утверждает, что деньги на парламентские выборы 2014 года Яценюк заработал на коммерческой продаже газа, который предназначался для населения по льготной цене. Сам Яценюк назвал откровения беглого народного депутата "продолжением грязной и циничной кампании". 11 мая правоохранители открыли уголовное производство о дискредитации Яценюка с целью его отставки с поста премьера. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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