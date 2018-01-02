Украинский теннисист Александр Долгополов в двух сетах обыграл
представителя Аргентины Диего Шварцмана – 6:4, 7:6. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Долгополов вышел в следующий
раунд турнира Фото: ЕРА Украинец в двух сетах обыграл представителя
Аргентины Диего Шварцмана – 6:4, 7:6.В следующем
раунде Долгополов сыграет с другим аргентинцем Орасио
Себальосом.Первая ракетка Украины Элина Свитолина в первом матче
турнира в Брисбене победила испанку Карлу Суарес Наварро.
Другая украинка, Леся Цуренко, обыграла первую ракетку Австралии
Эшли Барти.Призовой фонд Brisbane International в этом году
составляет $894,7 тыс.
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