Украинский теннисист Александр Долгополов в двух сетах обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана – 6:4, 7:6. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Долгополов вышел в следующий раунд турнира Фото: ЕРА Украинец в двух сетах обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана – 6:4, 7:6.В следующем раунде Долгополов сыграет с другим аргентинцем Орасио Себальосом.Первая ракетка Украины Элина Свитолина в первом матче турнира в Брисбене победила испанку Карлу Суарес Наварро. Другая украинка, Леся Цуренко, обыграла первую ракетку Австралии Эшли Барти.Призовой фонд Brisbane International в этом году составляет $894,7 тыс. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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