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На еврейском кладбище во Франции более сотни могил испортили свастикой
05.12.2019 09:23
На еврейском кладбище во Франции расписали свастикой более сотни могил Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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