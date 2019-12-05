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На еврейском кладбище во Франции более сотни могил испортили свастикой
05.12.2019 09:23
На еврейском кладбище во Франции расписали свастикой более сотни могил
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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