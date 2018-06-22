Ученые из университета Джона Хопкинса разработали новый тип искусственной кожи для протезов. Об этом сообщает EurekAlert .

Разработка под названием E-dermis возвращает пациенту не только осязание, но и ощущение боли. Отмечается, что после ампутации люди часто испытывают ощущение "фантомной конечности". Благодаря созданию электронной кожи E-dermis данная иллюзия становится ближе к реальности. После наложения кожи поверх протезов, возвращается реальное ощущение осязания через кончики пальцев.

"Спустя много лет я почувствовал мою руку, как будто пустая оболочка снова наполнена жизнью", - сказал неизвестный мужчина, переживший ампутацию, который служил главным волонтером-тестировщиком команды.

E-dermis изготовили из ткани и резины, и снабдили датчиками для имитации нервных окончаний.

"Мы создали датчик, который проходит через пальцы протезной руки и действует как ваша собственная кожа. Это интересно и ново, потому что теперь у нас может быть протезная рука, которая уже есть на рынке, и ее можно изменить с помощью электронной кожи, которая может многое рассказать владельцу", - пояснил аспирант университета Джона Хопкинса в области биомедицинской техники Люк Осборн.

Благодаря оболочке носитель может воспринимать широкий спектр тактильных ощущений от легкого прикосновения до сильного нажатия. По сравнению с другими моделями новшеством являются электронные болевые рецепторы, которые активируются, когда давление на чувствительную поверхность достигает опасных значений.

"Боль, конечно, неприятна, но это также важное, защитное чувство, которое отсутствует в протезах, доступных в настоящее время для ампутантов. Достижения в дизайне протезов и механизмах контроля могут помочь восстановить утраченные функции, но часто людям не хватает осязательной обратной связи", - добавил Люк Осборн.

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