Нередко случается так, что рядом, в пространстве или времени, оказываются два совершенно различных по форме и содержанию события и вместе они дают смысл, которого не найти в любом из них по отдельности.

Первое событие мы только что описывали и связано оно с выходом США еще из одной ооновской структуры. Причем, выход этот оказался публичным и комментированным. Мало того, что Штаты пояснили, что эти конторы превратились в помесь цирка и место для игры в подкидного дурака, но и утратили даже способность адекватно оценивать свою бездеятельность. Как следует понимать из заявлений официальных лиц, Вашингтон выходит и прекращает предоставлять свою долю финансирования этих гадюшников. Из этого следует что поддержание их в таком же формате, требует дополнительного финансирования со стороны тех, кто остался в игре. Надо полагать, что доля финансирования, осуществляемая Штатами – не маленькая и теперь надо будет определиться с тем, кому более только нужен этот цирк-шапито. В противном случае, надо будет сокращать штат чиновников, отрывая их пятые точки от хорошо прогретых стульев.

Но самое яркое чувство дает не сам факт выхода США из очередной структуры, и даже не комментарии госсекретаря или самого Трампа, а реакция на это официальной Москвы и подхолуйной ей прессы. Такого воя автор что-то не припомнит. Даже когда в Сирии американцы умножили на ноль несколько сотен обладателей паспортов с цыпленком табака на обложке, никакой особой вони не возникло. В Кремле заявили, что правительство не посылало туда этих ублюдков а потому – их это не касается. Есть мнение, что если бы одновременно были убиты граждане маленькой страны типа Берег Слонового Хобота, в количестве 300-600 человек, то наверное реакция была бы более жесткой и крику было бы на весь мир. Но создалось чувство, что где-то в Москве проверили базы данных и пришли к выводу о том, что у трупов хотя и были российские паспорта, но все они зачислены в категорию «расходный материал» или «биомусор». Как там говорят: «Помёр Никодим, да и хрен с ним».

Другое дело, когда Штаты вышли из совета по правам человека. Маша Захарова по секрету рассказала, что эту ошибку Трампа будут расхлебывать поколения американцев, ну и в таком стиле – вся российская пресса оттянулась по полной программе. Если почитать отзывы россиян, то может сложиться чувство, что права человека там настолько важны, что им даже кушать не хочется. Но такое чувство может сложиться у наблюдателя из Бангладеш, Уругвая или Новой Зеландии. Мы долго были колонией империи, потом – соседом, а теперь – квалифицированным и вечным врагом РФ, а потому – четко представляем, что Московия и права человека — настолько разные категории, как материал якутского скульптора и пуля «Лапуа» для снайперской винтовки крупного калибра.

На самом деле, в Москве осознали грядущие изменения в мировом масштабе. Большая часть вменяемых стран допустила ошибку, о которой уже больше ста лет назад предупреждал Марк Твен. Он заклинал не вести споров с идиотом, ибо надо спуститься до его уровня, где дурак одолеет вас опытом. Как мы видим на примере ООН, ведущие мировые страны именно это и сделали – спустились на уровень потомственных мясников, рабов и рабовладельцев и что-то там с ними решили обсуждать о правах человека, о верховенстве права и прочей чуши, которая там никогда со времен Орды не воспринималась. Мало того, этим ублюдкам предоставили право затыкать рот почти всем в ООН, которое имеет название «право вето». Причем, это право сомнительно оказалось в руках совка, а в руках РФ его вообще не может быть просто по тем же самым правовым причинам, о верховенстве которых так любят рассуждать на Западе.

В итоге, организм центральной международной организации оказался пораженным смертельным вирусом, который полностью переформатировал способ его функционирования и стал распространять инфекцию уже самостоятельно. Кстати, РФ это делает со всеми международными организациями, в которые входит или с которыми имеет плотное взаимодействие. Так и хочется предупредить всех, кто имеет дело с Московией – пользуйтесь презервативами и мойте руки сразу после того, как пришлось прикоснуться к этой дряни. Во что они превратили ФИФА или Олимпийский комитет – можно не рассказывать, об этом знают уже все, а вот с ОПЕК пока не все понятно, но расследование, начатое в США по поводу картельного сговора стран с РФ в целях искусственного повышения цен на нефть – впереди, и это будет очень интересно. Гарантия этому то, что в следующем году США станут крупнейшим в мире производителем нефти и вопрос экспорта возымеет свою актуальность.

В любом случае, в Москве стоит уже такой вой, что его слышно далеко за ее пределами. Обозначилась тенденция выхода стран с того уровня, на который Путину удалось их затащить, а это – смерть как для самого злобного карлы с его лепрозорием, так и для населяющих его руссо-бурятов. Кстати, как раз о бурятах – второй факт, волею случая оказался во одно время и в одном месте.

Второй момент связан с видео, которое сегодня было опубликовано в Твиттере одним из наших подписчиков. Это , где в 10 км южнее Луганска сняты военнослужащие ВС РФ, которые захватывают нашу землю. На видео отчетливо различимы бойцы специфической бурятской внешности. Вот именно они, по мнению Кремля, силой отвоевывают «русский мир» и несут православие и духовность. Заметим, они пришли на территорию Руси, одной Руси, не киевской, которой никогда не было и которая была придумана только для того, чтобы обозначить некую другую русь с центром на мокшанских болотах. Так вот, они пришли оккупировать Русь, чтобы установить «русский мир», а кроме того, эти же субъекты несут православие, как один из компонентов «русского мира» на землю, откуда и пошло христианство по всей Древней Руси, когда Москвы даже в проектах не было, а о бурятах никто и ничего и не слышал.

В связи с этим, бурятам и прочим товарищам, которые приехали повоевать в Украину из своих глухих углов, следует знать несколько вещей, которые их ждут в ближайшем будущем. Украина была, есть и будет. Она живет уже полторы тысячи лет на своих землях и будет жить дальше, а вот с бурятами произойдут многие интересные события, о которых они пока не догадываются.

Итак, хотя какие-то перспективы РФ в ее современном виде рисуют исключительно внутри РФ. Вне ее территории имеется три категории специалистов, которые строят свои виды на будущее этой сущности. Первая их группа допускает существование РФ и далее, но при этом делают массу оговорок, начинающихся с «если». А далее – идет конкретный текст условия, которое в РФ невыполнимо в принципе. Вторая группа просто отмалчивается и уходит от более или менее конкретных комментариев. Это связано с тем, что радужных картин им не удается сконструировать, чтобы не прослыть неучем и мудаком, а мрачные сюжеты они не хотят изображать, ибо это так или иначе – отразится на их карманах. Третья группа – не видит будущего у РФ хотя бы просто потому, что есть ход событий объективной реальности, где нежизнеспособные формы и структуры постепенно отмирают и уходят в историю.

Это касается и такой формы государства как империя. Московия – последняя империя на политической карте мира и она распадется просто в силу вектора развития мировой цивилизации. Скорость же этого процесса напрямую зависит от того, насколько долго Москва сможет эксплуатировать свои природные ресурсы, в частности – нефть и газ. Тут тоже тенденции однозначны. Несколько лет назад Штаты потеснили РФ по объемам добычи газа, а в следующем году это произойдет и с нефтью. Причем, динамика увеличения добычи по обоим компонентам в США такова, что в ближайшей перспективе, Штаты смогут подобраться к показателям лидера по добыче нефти – Саудовской Аравии. Но фокус в том, что десятилетиями, Штаты были крупнейшим потребителем нефти, а теперь они выходят на рынок в качестве продавца. Это не саудиты или иранцы, которых можно подкупить, запугать или обмануть. В конкурентной среде Штаты действуют быстро и жестко и свою долю рынка сбыта они будут увеличивать исключительно за счет противников – Ирана и РФ. Чем быстрее Штаты будут осуществлять свою интервенцию на нефтегазовый рынок, тем скорее в Московии начнутся необратимые центробежные процессы. Пока Путину это удается делать силой и деньгами, которыми добивается лояльности местных элит, но длительное ослабление этих ресурсов, будет воспринято местными князьками именно так, как и должно – отсутствие перспективы, а значит – начнется поиск альтернативных перспектив. Такой процесс только начнется и очень быстро превратится в лавину, ибо объективных причин для сохранения конфигурации РФ уже просто нет.

Но вернемся к бурятам. Собственно говоря, у них и им подобных, нет никаких шансов на выживание. Территория, на которой жили их предки, уже продана Китаю. Собственно говоря, это можно называть как угодно, только полный вывод собственных войск и приостановление действие конституции РФ на концессионных территориях, говорит лишь о том, что де-факто это уже – китайская территория, а де-юре это будет оформлено при первом же проседании центральной власти РФ.

При этом, совковый менталитет народов РФ, их отношение к работе и многие бытовые вопросы резко диссонирует с тем, к чему привыкли китайцы. Поэтому ассимиляция будет не просто жесткой, а очень жесткой. Алкаши и бездельники будут обеспечены принудительной работой или бесплатной могилой, с чем у Китая никогда не было проблем. Мало того, это ленивое и злобное население – проблема для любого нового владельца земель, а потому – проблеме коренного населения будет придано важное значение и будет отработана задача по стиранию даже самой памяти о том, что это был когда-то совок или что-то еще. Они только пикнут о том, что они – буряты и носители «русского мира» или православия и им найдут работу в пустыне Гоби.

Наверное эти деятели что-то такое чувствуют и не дожидаясь начала уже конкретной оккупации их земель, решили сами стать оккупантами, подальше от неизбежного вхождения в состав Поднебесной. Поэтому они и пришли на нашу землю, как воинственные переселенцы. Имеется масса свидетельств того, что эти деятели пытаются закрепиться на оккупированных территориях.

Но тут им следует понимать, что этот номер не пройдет. Грядущее освобождение оккупированных территорий, непременно превратит большую часть этих бурятов в чернозем. Это тем более вероятно, что любой воин ВСУ, видящий противника в оптику прицела, легко идентифицирует их как оккупанта просто по внешнему виду и отработает без сомнений и сожалений. В общем, основная часть этой публики непременно «одвухсотится».

Самое для них неприятно то, что даже оставшись в живых после освобождения нашей территории, им будет невозможно прикинуться коренным шахтером, комбайнером или сталеваром – не тот портрет. А раз так, то задержаться в Украине он сможет только на тот срок, который будет указан в приговоре суда и не более. Те же, кто успел перетащить сюда семьи, должны понимать, что ни будут отфильтрованы и депортированы в РФ сразу и без церемоний. По этому поводу Минюст Украины уже рассылает памятки на оккупированные территории, где анонсированы мероприятия по возврату всей дряни, попавшей к нам с оккупантами, назад в Московию, а все сделки по купле недвижимости или о чем-то подобном, уже признаны не действительными.

В общем, всей этой орде придется кочевать назад в РФ и они обнаружат, что их собственные земли уже юзает дядюшка Ляо и если они раскроют варежку, возмущаясь таким ходом событий, то дядюшка порвет эту варежку на мальтийский крест. Да никто этого не станет делать. И вот – принимай Тамбовщина или Мордовщина своих бурятских сынов и дочерей. Насколько там будут рады таким новоселам – нам уже не интересно. Пускай они уже сами между собой разбираются.

Что характерно, на этой стадии вся толпа, упомянутая выше, не только буряты, будут лить слезы и рассказывать о том, что они не хотели быть оккупантами, но их кто-то заставил. При этом – постараются стереть все видео, которые мы приводили выше. В общем, будут бить на гуманизм и его таки надо будет проявить.

Очень часто приходится слышать о том что между агрессоров есть «другие», «не такие» или даже «хорошие» россияне. Что же, мы не станем спорить с такими утверждениями, но видим их дифференциацию с точки зрения украинцев, примерно следующим образом. «Другим» россиянам – другие гробы, а не чернозем без гроба, как тысячам их соотечественникам на Донбассе. «Не таким» — и гробы не такие, а «хорошим» — соответственно – хорошие гробы, как говаривал мастер гробовых дел Бизенчук: «У нас, что ни гроб, то – огурчик!»

Эти два события сведены в одну тему только для того, чтобы показать момент, когда начался выход из пространства абсурда, которое создавал совок, а теперь – Московия. Эти тупые игры, на которые только и способен Путин и его дегенаративная команда просто начинают утомлять. Кроме того, мир быстро меняется, а беда Путина в том, что ни он, ни его окружение, ни его империя уже не могут приспособиться к этим изменения м всеми силами пытаются остановить все естественные процессы, которые не несут им ничего хорошего.

Как раз выход Штатов из СПЧ показывает, что изменения пошли не только внешнего характера, но и на фундаментальном уровне. Как бы не относиться к нынешней правящей верхушке США, но общий вектор выбран правильно и прагматично. Если СПЧ или вся ООН не хочет и не может приносить пользу, то эти инструменты надо выбрасывать в корзину. Если рынок углеводородов не воспринимает новых технологий добычи и вообще – новых энергетических технологий, то он должен уйти в корзину и вместо него должны появиться новые, жизнеспособные механизмы, которые не будут тормозить прогресс, а наоборот – представят новые возможности для получения прибыли. Все, что тормозит – должно сметаться, как ненужный мусор.

Последние лет 20 мир вошел в какую-то каталепсию, почти отказавшись от динамичного развития и в этом болоте быстро завелись черти, которые впервые за годы после Второй Мировой Войны явственно и не скрывая выставили свои рога на обозрение.

И вот Штаты продемонстрировали начало фундаментальных изменений и переформатирование мирового порядка. Путин долго и нудно вел речи о том же самом, но не ожидал, что это начнется не по его сценарию. А теперь там осознали, что Путин, РФ, буряты и не буряты никак не вписываются в то будущее, которое начинается прямо сейчас. Над всей РФ проиграется мистерия, которую проще только наблюдать по тому, что происходит и произойдет с «боевыми бурятами».

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