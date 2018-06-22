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За день боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе
22.06.2018 18:02
За день боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе
Объединенные силы открывали огонь
С семи утра до 18:00 Объединенные силы зафиксировали семь обстрелов боевиками позиций украинских военных в Донбассе.
За день боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе Фото: ukrinform.ua

Об этом сообщает штаб ООС по состоянию на 18:00.

"В течение текущих суток, с 7 утра и до 18 часов вечера враг продолжал вооруженные провокации против наших войск. Противник 7 раз нарушал режим прекращения огня, в одном случае из запрещенного минскими договоренностями вооружения. На Луганском направлении по позициям в районе населенного пункта Новотошковское враг раз применил артиллерию калибром 122-мм и гранатометы, а по защитникам Троицкого из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Адекватный ответ наших военных заставила противника прекратить провокацию. На Донетчине против защитников населенного пунктов Зайцево использовали гранатометы и стрелковое оружие. На Мариупольском направлении враг проявлял незначительную активность. Из стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям близко Каменки, Лебединского и Гнутово".

В результате боевых действий текущих суток потерь между украинских военных нет.

Напомним, за прошедшие сутки, 21 июня, в зоне боевых действий на Донбассе подавляющее большинство боевых действий происходила с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов. ОС зафиксировали 29 обстрелов. Один украинский военный получил ранения.

 

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