Об этом сообщает штаб ООС по состоянию на 18:00.

"В течение текущих суток, с 7 утра и до 18 часов вечера враг продолжал вооруженные провокации против наших войск. Противник 7 раз нарушал режим прекращения огня, в одном случае из запрещенного минскими договоренностями вооружения. На Луганском направлении по позициям в районе населенного пункта Новотошковское враг раз применил артиллерию калибром 122-мм и гранатометы, а по защитникам Троицкого из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Адекватный ответ наших военных заставила противника прекратить провокацию . На Донетчине против защитников населенного пунктов Зайцево использовали гранатометы и стрелковое оружие. На Мариупольском направлении враг проявлял незначительную активность. Из стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям близко Каменки, Лебединского и Гнутово".

В результате боевых действий текущих суток потерь между украинских военных нет.