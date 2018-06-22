Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, ссылаясь на информацию своих источников, сообщил, что в сентябре в Украине могут пройти внеочередные выборы в парламент. | Гордон: Петру Алексеевичу кажется, что на волне томоса можно собрать голоса Фото: Gordonua.com "28 июня, в День Конституции, президент Украины может объявить о досрочных парламентских выборах. Сначала, конечно, – о распаде коалиции. Потом [будет] месяц на то, чтобы она срослась, этого, конечно, не произойдет, и на сентябрь – досрочные парламентские. К этому есть определенные предпосылки: будет получен томос [об автокефалии Украинской православной церкви]. Петру Алексеевичу кажется, что на волне томоса можно собрать голоса", – сказал Гордон.Журналист напомнил, что в апреле он заявил о подготовке досрочных парламентских выборов, и поспорил об этом на бутылку 18-летнего виски с нардепом от "Народного фронта" Антоном Геращенко. "Я эту бутылку не передаю не потому, что жадный, а потому что жду 28 июня", – сказал Гордон. Он отметил, что соответствующая информация поступает от приближенных к Порошенко людей. ВИДЕО Видео: Дмитрий Гордон / YouTube Нынешний состав Верховной Рады избрали в октябре 2014 года.Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года, а народных депутатов – на 27 октября 2019 года.В марте 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что в досрочных парламентских выборах в Украине заинтересована Россия. "Никаких досрочных парламентских выборов... я им не подарю", – сказал он. 18 апреля 2018 года Гордон, ссылаясь на информацию своих источников, сообщил, что власти решили провести досрочные выборы в Раду в середине сентября этого года. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, комментируя эту информацию, сказал, что досрочных выборов не будет. "Мне известно, что позиция президента Украины идентична моей, что досрочные выборы – это способ дестабилизации", – отметил Парубий. Позже Гордон уточнил, что внеочередных выборов в Раду не будет в одном случае – "если американские партнеры Украины стукнут по столу". В Конституции Украины сказано, что внеочередные парламентские выборы назначаются президентом и проводятся в 60-дневный период со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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