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Гордон: 28 июня президент Украины может объявить о досрочных парламентских выборах
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22.06.2018 18:07
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Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, ссылаясь на
информацию своих источников, сообщил, что в сентябре в Украине
могут пройти внеочередные выборы в парламент. |
Гордон: Петру Алексеевичу кажется, что на волне томоса можно
собрать голоса Фото: Gordonua.com "28 июня, в День Конституции,
президент Украины может объявить о досрочных парламентских выборах.
Сначала, конечно, – о распаде коалиции. Потом [будет]
месяц на то, чтобы она срослась, этого, конечно, не произойдет, и
на сентябрь – досрочные парламентские. К этому есть
определенные предпосылки: будет получен томос [об автокефалии
Украинской православной церкви]. Петру Алексеевичу кажется, что на
волне томоса можно собрать голоса", – сказал Гордон.Журналист
напомнил, что в апреле он заявил о подготовке досрочных
парламентских выборов, и поспорил об этом на бутылку 18-летнего
виски с нардепом от "Народного фронта" Антоном
Геращенко. "Я эту бутылку не передаю не потому, что жадный, а
потому что жду 28 июня", – сказал Гордон. Он отметил, что
соответствующая информация поступает от приближенных к Порошенко
людей. ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube
Нынешний состав Верховной Рады избрали в октябре 2014
года.Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта
2019 года, а народных депутатов – на 27 октября 2019 года.В
марте 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что в
досрочных парламентских выборах в Украине заинтересована
Россия. "Никаких досрочных парламентских выборов... я им не
подарю", – сказал он. 18 апреля 2018 года Гордон,
ссылаясь на информацию своих источников, сообщил, что власти решили
провести досрочные выборы в Раду в середине сентября этого года.
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, комментируя эту
информацию, сказал, что досрочных выборов не будет. "Мне
известно, что позиция президента Украины идентична моей, что
досрочные выборы – это способ дестабилизации", – отметил
Парубий. Позже Гордон уточнил, что внеочередных выборов в
Раду не будет в одном случае – "если американские партнеры
Украины стукнут по столу". В Конституции Украины сказано, что
внеочередные парламентские выборы назначаются президентом и
проводятся в 60-дневный период со дня опубликования решения о
досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.
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