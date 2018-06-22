Здоровье украинского режиссера Олега Сенцова находится под угрозой, кризис может произойти в любой момент. Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после разговора с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе.

"Поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Дмитрий сегодня снова был у Олега. Говорит, что Олег очень бледный, мало двигается, почти не встает с постели. Врачи говорят, что у него уже отказывают рецепторы. Второй кризис (первый был на 26-й день голодания) может произойти в любой момент", - заявила Денисова.

Она также рассказала, что по мнению адвоката, режиссера с этого момента сразу начнут принудительно кормить.

Стоит отметить, что Денисова обратилась к руководителю Федеральной службы исполнения наказаний РФ Геннадию Корниенко с просьбой безотлагательно предоставить допуск на посещение Олега Сенцова. По ее словам, российский омбудсмен Татьяна Москалькова настаивает на посещении арестованного директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского перед посещением Олега Сенцова.

Как сообщал svodka.net ранее, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов был осужден по очень тяжелой статье, следовательно существуют определенные сложности с его обменом .

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