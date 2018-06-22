|Mercedes представил новый военный "Гэлик"
|22.06.2018 18:08
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Концерн представил на оборонной выставке Eurosatory 2018 в Париже новую версию Mercedes-Benz G-серии, предназначенную для военных.
Вместо полноценного кузова внедорожник Mercedes-Benz MRV 6.2
оснащен легкой надстройкой с крислами- "ковшами" и каркасом
безопасности, сообщает интернет-портал Jane's 360, передает со
ссылкой на .
Усиленная подвеска - с двумя амортизаторами на каждое колесо.
Использованы колеса с посадочным диаметром 18 дюймов и
зажимами-"бэдлоками", которые охраняют шины от разбортировки.
Дизельный двигатель приспособлен к длительной работе на
низкосортном топливе.
Внедорожник MRV 6.2 имеет длину более 5,5 метров и высоту более 2,1 метра (с тентованой крышей). На борту могут разместиться до шести человек. Полезная нагрузка составляет до 3000 кг. Глубина преодолеваемого брода - до одного метра.
Опционально для машины предлагается противопульное бронирование нижней части кузова и бронеплита под днищем. Возможна установка различных типов кузовов и надстроек. По словам представителей , машина полностью готова к серийному производству.
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