Концерн представил на оборонной выставке Eurosatory 2018 в Париже новую версию Mercedes-Benz G-серии, предназначенную для военных.

Вместо полноценного кузова внедорожник Mercedes-Benz MRV 6.2 оснащен легкой надстройкой с крислами- "ковшами" и каркасом безопасности, сообщает интернет-портал Jane's 360, передает со ссылкой на .



Аббревиатура MRV означает Multi Role Vehicle - "многоцелевой автомобиль". Вся механическая часть позаимствована у легкого броневика Mercedes-Benz LAPV 6.1 с колесной формулой 4х4. Это шасси G461 с колесной базой 3428 мм, трехлитровый дизель V6 3.0 мощностью 185 лошадиных сил, сблокированный с пятидиапазонным "автоматом" и двухступенчатой раздаточной коробкой передач.

Усиленная подвеска - с двумя амортизаторами на каждое колесо. Использованы колеса с посадочным диаметром 18 дюймов и зажимами-"бэдлоками", которые охраняют шины от разбортировки. Дизельный двигатель приспособлен к длительной работе на низкосортном топливе.



Главные отличия от обычных "гражданских" внедорожников G-класса - это портальные мосты, позволившие увеличить дорожный просвет с 245 до 412 миллиметров. Аналогичные мосты использованы на экстремальных "гражданских" версиях Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 и Mercedes-Benz G500 4x4².

Внедорожник MRV 6.2 имеет длину более 5,5 метров и высоту более 2,1 метра (с тентованой крышей). На борту могут разместиться до шести человек. Полезная нагрузка составляет до 3000 кг. Глубина преодолеваемого брода - до одного метра.

Опционально для машины предлагается противопульное бронирование нижней части кузова и бронеплита под днищем. Возможна установка различных типов кузовов и надстроек. По словам представителей , машина полностью готова к серийному производству.

представил линейку шоу-каров, разработанных на основе серийных пикапов, внедорожников и кроссоверов . Презентация состоялась во время выставки Ассоциации производителей специализированного оборудования SEMA, которая прошла в Лас-Вегасе. Ежегодно там представляют эффектно тюнингованные авто.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира