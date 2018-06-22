Погода, Новости, загрузка...
Политзаключенный Владимир Балух в СИЗО Крыму объявил сухую голодовку
22.06.2018 18:09
Политзаключенный Владимир Балух в СИЗО Крыму объявил сухую голодовку
Украинское МИД требует от России предоставить доступ к нему украинским врачам
Украинец Владимир Балух, который находится в СИЗО Крыму, объявил сухую голодовку.
Политзаключенный Владимир Балух в СИЗО Крыму объявил сухую голодовку Фото: radiosvoboda.org

Об этом изданию "15 минут" сообщил общественный защитник Украинский архиерей Симферопольский и Крымский Климент.

"Общался с Балухом. Владимир сообщил, что руководство Симферопольского СИЗО решило выселить его из одиночной камеры и перевести в общую, ведь они считают, что Владимир прекратил голодовку. Балух официально заявляет, что переходит на сухую голодовку", - рассказал архиерей.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что жизнь Владимира Балуха под угрозой. Министерство требует от России предоставить доступ к нему украинским врачам.

Фото: facebook.com/zair.smedlya

Фото: facebook.com/zair.smedlya

Владимир Балух голодает состоянию на 22 июня уже 96 дней. Администрация СИЗО в Симферополе не ведет документации относительно голодания украинского активиста.

В июне подконтрольный Кремлю Раздольненский суд Крыма продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Балуху до 14 августа.

  • Украинский активист в Крыму Балух голодает уже две недели
  • Политзаключенного Балуха бьют и оказывают на него психологическое давление, - защита
  • Жизнь Балуха, который голодает более 80 дней, под угрозой

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить