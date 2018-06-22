Украинское МИД требует от России предоставить доступ к нему украинским врачам

Об этом изданию "15 минут" сообщил общественный защитник Украинский архиерей Симферопольский и Крымский Климент.

"Общался с Балухом. Владимир сообщил, что руководство Симферопольского СИЗО решило выселить его из одиночной камеры и перевести в общую, ведь они считают, что Владимир прекратил голодовку. Балух официально заявляет, что переходит на сухую голодовку" , - рассказал архиерей.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила , что жизнь Владимира Балуха под угрозой. Министерство требует от России предоставить доступ к нему украинским врачам.

Фото: facebook.com/zair.smedlya

Фото: facebook.com/zair.smedlya

Владимир Балух голодает состоянию на 22 июня уже 96 дней. Администрация СИЗО в Симферополе не ведет документации относительно голодания украинского активиста .