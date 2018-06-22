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В Украине завершено создание спецподразделений полиции КОВД
22.06.2018 18:17

В Украине завершено создание спецподразделений полиции быстрого реагирования КОВД. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает

"Сегодня состоялся четырнадцатый выпуск полицейских, которые прошли нелегкие испытания и составили трудный экзамен. Эти полицейские получат сертификаты и будут назначены в отделы для проведения специальных полицейских операций в управлениях КОРД в Черкасской и Тернопольской областях. Этот выпуск полностью завершает стопроцентное формирования территориальных подразделений КОВД", - сказал заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Напомним, в марте 2015 года министр внутренних дел объявил создание единого специального подразделения для оперативного реагирования по аналогии американского спецподразделения SWAT - "Корпус оперативно-внезапной действия" (КОВД).

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