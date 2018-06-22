|В Украине завершено создание спецподразделений полиции КОВД
|22.06.2018 18:17
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В Украине завершено создание спецподразделений полиции быстрого реагирования КОВД. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает
"Сегодня состоялся четырнадцатый выпуск полицейских, которые
прошли нелегкие испытания и составили трудный экзамен. Эти
полицейские получат сертификаты и будут назначены в отделы для
проведения специальных полицейских операций в управлениях КОРД в
Черкасской и Тернопольской областях. Этот выпуск полностью
завершает стопроцентное формирования территориальных подразделений
КОВД", - сказал заместитель председателя Национальной полиции
Украины Вячеслав Аброськин.