Уроженец Киева, русский поэт и переводчик Наум Коржавин скончался на 93-м году жизни. Коржавин жил в США Фото: Gordonua.com https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1824361437624548&id=100001521270732 В последние годы литератор жил в городе Чапел-Хилл (штат Северная Каролина, США).Коржавин (настоящие имя и фамилия – Наум Мандель) родился в Киеве в 1925 году.В 1947 году, его, студента московского Литературного института, арестовали в рамках борьбы с космополитизмом и выслали в Сибирь. Он вернулся в Москву в 1954-м.В период "оттепели" начал печататься в советской периодике. Кроме того, его произведения распространялись в "самиздате".Всесоюзную известность получили строки из его баллады "Памяти Герцена" (1972 год): "Все обойтись могло с теченьем времени. В порядок мог привыкнуть русский быт... Какая сука разбудила Ленина? Кому мешало, что ребенок спит?"Во второй половине 1960-х Коржавин выступал в защиту советских "узников совести", что привело к запрету на публикацию его произведений.В 1973 году, после допроса в прокуратуре, поэт подал заявление на выезд из СССР. С того времени он жил в США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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