Сергей Шойгу 20 июня прибыл в Севастополь с показушной инспекцией и провел там выездное заседание своего министерств, где заявил: «На полуострове создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка. Ее современные высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию«.

А вот строфа из «Горя от ума» (1824 г.) Александра Грибоедов:

«А судьи кто? – За древностию лет

К свободной жизни их вражда непримирима,

Сужденья черпают из забытых газет

Времён Очаковских и покоренья Крыма«.

Сто лет назад Грибоедов не называл Крым «исконно русской территорией», а прямо писал о его покорении, – то есть – о его оккупации Российской империей. Шойгу в школе «Горе от ума» проходил, историю покорения Крыма тоже учил, и до министра дослужился, – так что, вроде не дебил, как любит говаривать его коллега Лавров. Несут эту чушь, не только Шойгу с Лавровым, но и большая половина населения РФ и её «прицепной вагон» за рубежом, притом, что они явно были в школе не двоечниками, и визуально – вроде как не дебилы. Ну и о чём с ними говорить после только этого и есть ли смысл в таких разговорах? Более четырёх лет этих разговоров показали: смысла нет, пациенты упорствуют и становятся всё более агрессивными. Так что, вывод один: россиянам безотлагательно нужна смирительная рубашка, другие методики не помогают.

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