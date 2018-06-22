В мире начался кризис недоверия к соцсетям. За последний год 40% пользователей хотя бы в одной из них удалили свою страницу.

Причиной стали утечки персональных данных и фейковые новости, передает со ссылкой на .

К соответствующим выводам пришло маркетинговое агентство "Edelman".

"Мы узнали, что существует серьезная нехватка доверия к социальным медиа во всех регионах мира. Это крик сердца, люди боятся. Они возмущены нарушением их конфиденциальности и не уверены в правде из-за распространения ложных новостей", - сказал Ричард Эдельман.

По его мнению, люди хотят знать правду о рекламе и сборе данных - является определенный контент заказным или собственной инициативой платформы. Поэтому соцсети должны быть максимально открытыми в своих методах использования площадок.

С начала июня Twitter блокирует европейских пользователей. В черный список соцсети попали пользователи, которым на момент регистрации было меньше 13 лет. Для восстановления нужно родительское согласие или аккаунт удалят.

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