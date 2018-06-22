Министры инфраструктуры Украины и Польши Владимир Емельян и Анджей Адамчик договорились создать рабочую группу по разработке оптимального решения для запуска железнодорожного маршрута сообщением "Люблин-Львов". Об этом сообщает со ссылкой на Facebook Мининфраструктуры.

"К осени мы должны определиться с техническими деталями и выйти на оптимальное для обеих стран решение. Надеюсь, осенью мы проведем встречу министров инфраструктуры Украины и Польши во Львове и подпишем соответствующее соглашение о запуске железнодорожного маршрута "Люблин-Львов", - заявил Емельян.



Напомним, "Укрзализныця" запустила 23 дополнительных поезда на летний сезон по наиболее популярным направлениям. Также отныне, когда украинцы будут покупать билеты онлайн, то смогут узнать, есть ли в вагоне кондиционер или нет.



Как сообщал Украина планирует привлечь к внутренним украинским перевозкам минимум две лоукост-компании.





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