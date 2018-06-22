|Украина и Польша создадут рабочую группу по запуску железнодорожного маршрута "Люблин-Львов"
|22.06.2018 18:26
|
Министры инфраструктуры Украины и Польши Владимир Емельян и Анджей Адамчик договорились создать рабочую группу по разработке оптимального решения для запуска железнодорожного маршрута сообщением "Люблин-Львов". Об этом сообщает со ссылкой на Facebook Мининфраструктуры.
"К осени мы должны определиться с техническими деталями и выйти
на оптимальное для обеих стран решение. Надеюсь, осенью мы проведем
встречу министров инфраструктуры Украины и Польши во Львове и
подпишем соответствующее соглашение о запуске железнодорожного
маршрута "Люблин-Львов", - заявил Емельян.