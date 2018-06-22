Я показав , що корумпована та брехлива система призвела до безповоротних втрат кожної української родини, які перевищили 61 тис. грн тільки на контрактах з Газпромом. І що команда, яка зупинила цю порочну практику, пішла в міжнародний арбітраж і зробила так, що тепер кожна українська родина не боргує Газпрому 7 тис. грн за поставлений газ і 105 тис. грн за газ, який навіть не був поставлений, але все одно мав бути оплачений за кабальним контрактом Тимошенко-Путін. Навпаки, зараз Газпром боргує кожній українській родині 4,4 тис грн.

Газпром оскаржує рішення арбітражу, але факт залишається фактом: раніше за контрактом українська сторона мала заборгованість перед російською стороною, тепер за рішенням арбітражу заборгованість має російська сторона перед українською стороною.

Премія, яка використовується для того, щоб у суспільстві викликати злість, заздрість та ненависть, стосується останнього виграшу у Стокгольмі по транзитному контракту. .

З цих 8 тис. грн 3,8 тис. вже фактично було стягнуто з Газпрому. За рахунок цих коштів Нафтогаз заплатив за газ для України. Так вирішив міжнародний арбітраж, який провів відповідний залік зустрічних вимог. Іншими словами, ці кошти були стягнуті не грошима, а газом.

Газ на 3,8 тис. грн це теж саме, що і 3,8 тис. грн грошима. Бо газ був потрібен, його отримали, і тепер за нього вже заплачено. І навіть коли зараз Газпром намагається призупинити примусове стягнення залишку свого боргу перед українцями, то на суму, яка пішла на залік, призупинення не розповсюджується. Газ ми у Газпрому забрали в рахунок погашення його боргу, і в нього немає жодних підстав зараз вимагати його повернення або оплати за цей газ. Газпром про це навіть мовчить.

Ви можете сказати, що люди цей газ не отримували, його отримував Нафтогаз, держава, але не прості люди. І що від цієї перемоги у Стокгольмі простим людям ні так, ні сяк. Якщо ви так ставитесь до своєї рідної держави, до своєї національної компанії, якщо це все не ваше, то як тоді вас стосуються ці премії? Ні, це ваша національна компанія, це ваша перемога, це ваша держава?

Тоді давайте розбиратися далі.

Якщо порівняти премію, яка вже була виплачена, то це 38 грн. команді, яка принесла позитивний фінансовий результат, вже фактично отриманий у вигляді газу, у розмірі 3 800 грн. у перерахунку для кожної української родини.

38 грн порівняно з 3 800 грн це забагато?

Великою сума премії стає тільки коли помножити 38 грн на кількість українських родин. Але тоді потрібно помножити на цю кількість і 3 800 грн, щоб зрозуміти, який загальний фінансовий результат принесла команда, що отримала премії.

Зараз знайдуться погані люди, які будуть казати, що премії виплачувалися з кишені українців. Це не так. Навпаки, як я показав, в кишені українців надійшла в 100 раз більша сума, ніж було виплачено премій.

Хіба погано, що хтось заробляє і віддає українським родинам суму в 100 разів більше свого заробітку? Може, нехай буде більше таких прикладів? Можете знайти власника приватної компанії при своєму розумі, щоб він був проти того, щоб його працівники йому заробляли в 100 разів більше, ніж отримують самі? А хіба власники державних компаній не мають думати про те, щоб ці компанії заробляли більше?

Я ще не бачив жодної людини, знайомої з цією арбітражною справою, яка б дійсно вважала, що виграш був би можливий без команди, яка отримала за це премію. Так, міжнародні юристи допомагали, але і у Газпрому були гарні юристи, які навіть більше коштували.

На жаль, цю справу коментують люди, в яких немає повного її розуміння. Потрібно обережно ставитися до досвіду тих, хто плавав тільки на човні по річці, коли цей досвід застосовуєш до корабля у океані.

Премії призначала Наглядова Рада, яка була обрана власником, і яка складається з фахівців світового рівня, з незаплямованою репутацією і незалежних від керівництва компаній. Вони розбиралися у цій справі і напевно не гірше за інших можуть визначити який відсоток від прямого фінансового результату має складати премія.

Вони визначили, що це має бути 1%. В приватних компаніях в Україні стандартом є скоріше 10%. В міжнародних компаніях, акції яких розміщені на біржі, керівництво отримало би скоріш за все теж більше, але насамперед через опціони та акції. Очевидно, що були враховані як міжнародні, так і українські реалії. Не кажучи вже про те, що були дотримані всі законодавчі вимоги.

Мабуть, поважні та розумні люди в Наглядовій раді вважать, що 38 грн для премії порівняно з 3 800 грн зароблених для кожної української родини, це – нормально.

І що коли працівник для компанії заробляє в 100 раз більше, ніж отримує сам, це добре для компанії. І для власника цієї компанії – українського народу. І якщо вже хтось каже про «воюючу країну», то для воюючої країни особливо потрібно, щоб державні компанії більше заробляли, щоб було за що воювати.

Що далі? Далі ми будемо змушувати Газпром погасити борг 4,4 тис. грн перед кожною українською родиною. За це Наглядова рада також призначила премію – 44 грн премії порівняно з 4 400 грн прямого фінансового результату. Премія буде виплачена тільки тоді, коли цей результат буде отриманий. Але ще і розтягнута на три роки.

До речі, за цим боргом нараховуються відсотки. Вони вже склали біля 100 грн. для кожної української родини. Тобто ці відсотки вже перевищують суму премій, вже виплачених і які ще будуть виплачені. 100 грн більше ніж 38 грн, чи не так? Таким чином, можна сказати, що українські родини отримають навіть більше.

А якщо Газпром виграє оскарження рішення арбітражу? І чому не дочекатися завершення цього процесу?

Якщо Газпром виграє оскарження, наслідки для України будуть м’яко кажучи драматичні. Як я вже казав, за контрактом Тимошенко-Путін борг кожної української родини вже перевищує 112 тис гривень і він буде лише зростати. Але вірогідність цього мінімальна. Оскарження рішень арбітражу може зайняти і три роки, якщо потім справу буде розглядати і Верховний суд Швеції. Якщо потім буде повторний арбітраж по цих же питаннях, то це може бути ще чотири роки. І його результати теж можна буде оскаржувати. Тобто це може бути нескінченний процес. Тому премії прив’язані до вже отриманого результату, а не до завершення потенційно нескінченного процесу оскарження та малоймовірного перегляду рішення. Враховуючи, що премії становлять лише 1% від вже отриманого результату, це рішення Наглядової ради аж ніяк не виглядає необачливим.

Премії виплачені за вже отриманий по факту результат. Зараз по факту ми вже отримали частину виграшу у вигляді газу, а газ – це гроші. І по факту зараз ще й Газпром винен гроші нам, а не ми йому.

Підсумовуючи, розмір премій є адекватним; рішення було зваженим, вчасним і обґрунтованим; призначалися премії спеціальним незалежним органом і тільки за конкретний вклад у перемогу; у відповідності до закону і міжнародним стандартам; пов’язана вона тільки з перемогою у Стокгольмі; премія працівникам компанії, господарюючого суб’єкта.

І ще. Я вибачаюсь, що ми не пояснювали деталі щодо премій, особливо наперед. Були сподівання, що для суспільної довіри буде достатньо того факту, що премії призначаємо не ми самі собі, а незалежна, компетентна наглядова рада з незаплямованою репутацію, яка пояснила своє рішення у короткому повідомленні. Зараз вже конечно, що цього було недостатньо (…).

Тепер трохи про моральні аспекти, оскільки нам багато хто каже, що це питання моралі, а не раціональних аргументів. Почнемо з того, що премії були призначені Наглядовою радою, яка складається з незалежних фахівців світового рівня з незаплямованою репутацією. Тобто ті, хто отримав премію, не самі собі її призначили. Звинувачувати їх у порушенні якихось моральних норм або у невідповідності вашим очікуванням за те, що їм хтось інший призначив премії, погодьтесь, якось не зовсім правильно.

Йдемо далі. Премії призначені за екстраординарні досягнення. Погодьтесь, не кожен день ми виграємо у Газпрому $4,6 млрд. Також не кожен день міжнародний арбітраж зараховує частину цієї суми як оплату отриманого газу, через що ми фактично вже отримали з Газпрому $2,1 млрд. у вигляді газу. Саме за тільки вже отриману частину виграшу і була виплачена премія (….).

Але чи розглянула наглядова рада моральні аспекти, коли призначала такі премії працівникам державної компанії у воюючій країні? Особливо враховуючи, що на Нафтогаз покладені спеціальні обов`язки продавати газ за цінами, нижче ринкових, приватним монополістам, які потім цей газ постачають населенню, і ціна на газ є дуже болючим політичним питанням?

Голова наглядової ради – авторитетний фахівець, в минулому голова регулятора ринку газу Великобританії. Ви дійсно вважаєте, що краще цього фахівця розумієтесь на тому, де є монополія, а де її немає, і на чому газові компанії заробляють прибутки?

Інший член наглядової ради – авторитетний фахівець з Франції, в минулому керівник великих державних компаній. Ви дійсно вважаєте, шо краще за нього знаєте, як мають працювати державні компанії?

Голова комітету Наглядової Ради з призначень і винагород – авторитетний фахівець зі США, в минулому дипломат найвищого рівня. Ви дійсно вважаєте, що краще за нього знаєте, що потрібно робити у воюючих країнах?

Але ж Україна – бідна країна, на відміну від США, Великобританії та Франції, тут має бути все по-іншому, чому вони це не враховують? Я не можу відповідати за Наглядову раду. Я лише процитую відомого британського економіста, співавтора наукового бестселера «Чому нації занепадають», Джеймса Робінсона: «Тому я не вважаю, що бідні країни є бідними лише тому, що не можуть дозволити собі те, що зробило б їх багатими. Справжня причина в іншому: бідні і багаті країни влаштовані по-різному. Завдяки цій різниці — багаті країни створюють можливості і стимули для людей, бідні країни цим не займаються. Кажучи по правді, більшість бідність країн влаштовані таким чином, що вони, навпаки, вбивають будь-яке завзяття та починання людей. Через це і виникає бідність».

Створювати рівні можливості, щоб чесно можна було добре заробляти. Стимулювати, зокрема через премії, а не вбивати завзяття і починання людей через суцільну корупцію та брехню.

Я знаю, якій моралі це суперечить. Це суперечить моралі, яка панувала в

Європі до Реформації, тобто до 16-го століття, майже 500 років тому. Реформація була якраз протестом проти корумпованої та брехливої системи, і проти моралі, яка була складовою цієї системи. Сподіваюсь, ви погодитесь, що Наглядова рада не мала керуватися моральними нормами корумпованої та брехливої системи.

Скоріше навпаки, вона мала створити прецедент, яскравий приклад, як можна чесним шляхом добре заробляти в Україні. Щоб Україна перестала бути бідною країною, а для цього вона має бути влаштована як багаті країни, такі як США, Великобританія, Франція.

Ми всі розуміємо, що зараз це ще виключення з загальних правил. Як кажуть англійці, “exceptions prove the rule”, або «виключення лише доводять правила». Але ми всі разом маємо змінювати ці правила. Мають бути нові моральні норми (…).

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