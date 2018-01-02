В ближайшие 10 лет на территории России будет снижаться температура воздуха, что станет реакцией планеты на глобальное потепление. Причем похолодание произойдет даже в южных регионах страны. Об этом сообщил в беседе с РБК член-корреспондент Российской Академии Наук, климатолог Владимир Семенов.

"Такое вероятно. Холодные зимы – это ответ парадоксальным образом на потепление. Те аномально холодные зимы, которые наблюдаются на юге России, в Центральной Сибири, они такие же примерно, как были в 1970-х годах", – объяснил Семенов.

Похолодание он объяснил уменьшением площади арктических льдов и замедлением процесса переноса теплого воздуха с Атлантики. По мнению ученого, этот процесс необратим, максимум – потепление можно лишь замедлить. Таким образом, россиян ожидает очередной 10-летний цикла холода.

Ученые также прогнозируют наступление в Европе нового ледникового периода. В частности, британский метеоролог Джеймс Мэдден заявил, что сезон 2017-2018 будет крайне холодным в регионе и очень снежным. Все из-за повышения температуры в Тихом океане.

Гидрометцентр признал 2017 год рекордно теплым для России, однако лето было аномально холодным.

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