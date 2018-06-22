Полиция задержала мужчину, которого подозревают в совершении серийных убийств, в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В течение мая-июня этого года в Кривом Роге произошло шесть нападений на женщин в возрасте от 18 до 38 лет. В результате две из них погибли, еще четыре подверглись физическому насилию.

"Все преступления совершены похожим способом, жертвы похожи между собой по внешним признакам. Кроме того, совпадало время совершения преступления - после 21-го часа. Злоумышленник грабил женщин и забирал их личные вещи", - говорится в сообщении.

Также руководитель Национальной полиции Вячеслав Аброськин добавил, что все выясненные признаки указывали на серийность преступлений.

Как сообщал svodka.net, в четверг, 21 июня, в поселке Боровая Харьковской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили обезглавленное тело старушки 1930 года рождения.

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