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Нацполиция начнет работу на пунктах пропуска таможни со следующей недели – Продан
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22.06.2018 18:32
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У Национальной полиции есть полномочия проводить меры по борьбе с
контрабандой не только в пунктах пропуска, но и на всей таможенной
территории Украины, потому правоохранители параллельно с
таможенниками будут осуществлять аналитическую работу по рисковым
группам товаров, сообщил и.о. главы Государственной фискальной
службы Мирослав Продан. Продан: Все мероприятия касаются только
нарушителей и не повредят внешнеэкономической деятельности бизнеса
Фото: Мирослав Продан / Facebook "Со следующей недели Нацполиция
уже будет работать в пунктах пропуска и параллельно с таможенниками
осуществлять аналитическую работу по рисковым группам товаров.
Почему для нас важна помощь правоохранителей? Контрабандные потоки
могут идти через любые участки границы. Таможенники же работают
только в пунктах пропуска. Зато у Нацполиции есть полномочия
проводить меры по борьбе с контрабандой не только в пунктах
пропуска, но и на всей таможенной территории Украины", –
сообщил Продан.
https://www.facebook.com/Myroslav.Prodan/posts/405568209852001
Глава ГФС добавил, что ведомство не ожидает изменений в отношении
сроков оформления товаров."Все мероприятия касаются только
нарушителей и не повредят внешнеэкономической деятельности бизнеса,
который работает в рамках законодательства", – подчеркнул
он.20 июня Кабмин утвердил план действий по борьбе с
контрабандой и теневыми схемами на таможне. По словам
премьер-министра Владимира Гройсмана, план разрабатывало
правительство совместно с Министерством внутренних дел,
Генпрокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины,
Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Государственной
фискальной службой и СБУ.По словам министра внутренних дел Украины
Арсена Авакова, из-за контрабанды в бюджет не поступает до $4
млрд в год.
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