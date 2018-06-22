У Национальной полиции есть полномочия проводить меры по борьбе с контрабандой не только в пунктах пропуска, но и на всей таможенной территории Украины, потому правоохранители параллельно с таможенниками будут осуществлять аналитическую работу по рисковым группам товаров, сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан. Продан: Все мероприятия касаются только нарушителей и не повредят внешнеэкономической деятельности бизнеса Фото: Мирослав Продан / Facebook "Со следующей недели Нацполиция уже будет работать в пунктах пропуска и параллельно с таможенниками осуществлять аналитическую работу по рисковым группам товаров. Почему для нас важна помощь правоохранителей? Контрабандные потоки могут идти через любые участки границы. Таможенники же работают только в пунктах пропуска. Зато у Нацполиции есть полномочия проводить меры по борьбе с контрабандой не только в пунктах пропуска, но и на всей таможенной территории Украины", – сообщил Продан. https://www.facebook.com/Myroslav.Prodan/posts/405568209852001 Глава ГФС добавил, что ведомство не ожидает изменений в отношении сроков оформления товаров."Все мероприятия касаются только нарушителей и не повредят внешнеэкономической деятельности бизнеса, который работает в рамках законодательства", – подчеркнул он.20 июня Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, план разрабатывало правительство совместно с Министерством внутренних дел, Генпрокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Государственной фискальной службой и СБУ.По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, из-за контрабанды в бюджет не поступает до $4 млрд в год. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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