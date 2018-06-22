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Уровень теневой экономики в Украине за 2017 год составил 31% от ВВП - Минэкономразвития
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22.06.2018 18:34
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По сравнению с 2016 годом, теневой сектор украинской экономики
сократился на четыре процентных пункта, сообщили в Министерстве
экономического развития. Опубликованы официальные данные о
"теневом" секторе экономики Украины Фото: ЕРА По мнению
представителей министерства, достичь детенизации удалось за счет
обеспечения макроэкономической стабильности, высокой деловой
активности бизнеса и процесса реформирования экономики."Вместе с
тем динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами,
которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом.
Это, в частности, низкое доверие к институтам власти и наличие не
подконтрольных власти территорий, образованных в ходе военной
агрессии на территории страны", – подчеркивается в сообщении.В
исследовании международной Ассоциации дипломированных
сертифицированных бухгалтеров, обнародованном в июле 2017
года, говорилось, что сектор украинской экономики в
тени составляет 46% от ВВП, или 1,1 трлн грн. В апреле
2018 года министр социальной политики Украины Андрей Рева оценивал
теневую часть экономики страны в 40% ВВП.
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