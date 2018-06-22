По сравнению с 2016 годом, теневой сектор украинской экономики сократился на четыре процентных пункта, сообщили в Министерстве экономического развития. Опубликованы официальные данные о "теневом" секторе экономики Украины Фото: ЕРА По мнению представителей министерства, достичь детенизации удалось за счет обеспечения макроэкономической стабильности, высокой деловой активности бизнеса и процесса реформирования экономики."Вместе с тем динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом. Это, в частности, низкое доверие к институтам власти и наличие не подконтрольных власти территорий, образованных в ходе военной агрессии на территории страны", – подчеркивается в сообщении.В исследовании международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров, обнародованном в июле 2017 года, говорилось, что сектор украинской экономики в тени составляет 46% от ВВП, или 1,1 трлн грн. В апреле 2018 года министр социальной политики Украины Андрей Рева оценивал теневую часть экономики страны в 40% ВВП. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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