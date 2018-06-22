21 июня 2018 года международная правозащитная организация «Группа информации по преступлениям против личности» (IGCP) и Российский Фонд Мира при поддержке Постпредства Российской Федерации при Штаб-квартире ООН в Женеве провели мероприятие на тему «Радикализм как фактор роста религиозной нетерпимости и преследований на почве религии»





Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном организаторами по итогам мероприятия.

Мероприятие состоялось в рамках 38-й сессии Совета по правам человека ООН, в аудитории XI Корпуса А главного здания Организации Объединённых Наций. На презентации доклада присутствовали делегаты из Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Ирака, Китая, Кубы, Латвии, Пакистана, Сингапура, Эквадора и ряда международных правозащитных организаций.

В рамках мероприятия сотрудники IGCP координатор Максим Вилков и эксперт Даниил Глумов представили материалы, которые акцентировали внимание собравшихся на опасности роста радикализма и в частности этнического национализма в Европе.

«Апеллируя к базовым ценностям общества, в числе которых входит и исповедуемая вера, радикальный национализм стремится использовать их для выхода из маргинального поля и изменения общественного мнения в свою пользу. Вероисповедание становится основанием для преследования людей, нарушения их базовых прав, в том числе права на жизнь и свободу», — говорится в пресс-релизе.

Для современной Европы ярким примером того, как рвущиеся к власти неонацисты способны влиять на межконфессиональный разговор, является пример Украины, где исторически действует сразу несколько конфессий, относящих себя к православию. Причем большинство из них (по количеству конфессий, но не по количеству прихожан) исторически резко противопоставляли себя канонической Украинской православной церкви (УПЦ), отметили организаторы мероприятия.

«Радикальные националистические силы, стремящиеся проникнуть во все сферы жизни современного украинского общества своей главной идеологией избрали, в первую очередь, противопоставление Украины России, борьбу с российским и советским наследием на Украине, и, вполне естественным выглядит стремление этих националистических сил использовать в своих интересах историческое противостояние религиозных конфессий на Украине», — сказано в пресс-релизе.

В документе также подчеркивается, что каноническая УПЦ, будучи крупнейшей религиозной организацией страны, является единственной с первого дня так называемого «майдана» призывавшей к деэскалации насилия, миру и согласию.

«В то же время «Киевский патриархат» и Греко-Католическая Церковь, выразив однозначную поддержку «майдану», предоставив находящиеся в их ведении храмы под штабы для оппозиции и мобилизовав сторонников даже из числа представителей своего духовенства и студентов-семинаристов, приложили, тем самым, максимум усилий для разжигания на Украине не только политического, но и религиозного конфликта. Конфликта, с которым в регионе не сталкивались со времён окончания Второй мировой войны», — сказано в докладе.

В представленных материалах были приведены многочисленные факты открытого проявления насилия в отношении священнослужителей и прихожан Украинской Православной Церкви, организованные украинскими радикалами с молчаливого согласия (а нередко — и прямого одобрения) представителей неканонических православных церквей.

Храмы, принадлежащие Украинской Православной Церкви (особенно — на Западной Украине и в городе Киеве) за последние несколько лет часто поджигались, разрушались, закрывались и переходили под юрисдикцию так называемого «Киевского патриархата».

Сторонники радикальных националистических организаций, таких как С-14 и «Правый Сектор» ответственны не только за насилие в отношении представителей Украинской Православной Церкви, но и за развёртывание широкомасштабной информационной кампании, направленной на разжигание межнациональной и межконфессиональной розни на Украине.

Особенно важно, что с 2016 года, давление на каноническую УПЦ на Украине приобрело системный, государственный характер. В нем принимают участие представители всех ветвей власти Украины, включая министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и Президента Украины Петра Порошенко. Согласно принятым решениям, священнослужители УПЦ отстранены от службы в церквях МВД и прочих силовых структур, облегчен «переход», а по факту — рейдерский захват храмов УПЦ представителями других конфессий, в отношении священнослужителей УПЦ и поддерживающих их правозащитников, проводятся расследования по подозрению в «шпионаже и сепаратизме». Вершиной этого процесса, является объявленный президентом Порошенко курс на создание единой православной церкви Украины, который, по задумке его вдохновителей, должен привести к изгнанию канонической Украинской Православной Церкви из Украины.

В ходе презентации собравшиеся делегаты из разных стран мира смогли ознакомиться с детализованными картами, статистическими данными и фотографиями с мест, где совершались акты насилия в отношении храмов, прихожан и священнослужителей Украинской Православной Церкви.

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